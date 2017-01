Enthüllung der neusten Küchenschöpfungen auf der Living Kitchen in Köln

Auf der diesjährigen internationalen Küchenfachmesse Living Kitchen in Köln enthüllt die Pfister Möbelwerkstatt ihre neusten, noch streng geheimen Küchenkreationen.

Pfister Möbelwerkstatt Logo

(firmenpresse) - Angelbachtal, 10.01.2017 - Wer glaubt, dass Küchen immer eckig sein müssen, kennt die Pfister Möbelwerkstatt nicht. Das innovative Unternehmen hat mit runden Küchen schon für reichlich Gesprächsstoff gesorgt. Ihre Küchen sind nicht nur individuell, sondern wahre Unikate. Das internationale Küchenevent wird von Pfister gerne genutzt, um renommierte Küchenhersteller in Erstaunen zu versetzten und um kreative Planer kennen zu lernen. Die Ausstellungsküche "New Wave" fand mit ihren Rundungen, konvexen und konkaven Formen enormen Anklang beim Publikum und war zugleich der Startschuss für viele weitere Küchen in unterschiedlichsten Formen und mit unterschiedlichsten Bögen und Windungen.



Upcycling auf hohem Niveau



Ein Beispiel sind da Küchen aus Altholz. Inspiriert durch die Vorstellung aus dem Abrissholz einer alten Scheune eine Küche zu bauen, war die Geburtsstunde der Küche "wild horses" Die Präsentation dieser Altholzküche ?wild horses' war die Initialzündung für viele, für sehr viele Küchen aus Altholz, Küchen aus alten Scheunen, alten Kirchturmspitzen, alten Brücken, alten Mühlräderalten, alten Fußböden und vielem mehr.



Die Pfister Möbelwerkstatt finden Sie am Stand mit der Nr. 030 in Halle 4.1 im Gang C.











http://www.pfister-moebelwerkstatt.de



Der familiengeführte Handwerksbetrieb der Pfister Möbelwerkstatt bietet hochwertige und absolut individuell auf Kundenwünsche abgestimmte Massivholzküchen und dazu passende Holzmöbel an. Das Unternehmen feierte 2016 sein 30-jähriges Bestehen.



