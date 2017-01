Daniel Olesen-Fett ist neuer Geschäftsführer von DELINERO

(ots) - Ab Januar 2017 zeichnet Daniel Olesen-Fett als

Geschäftsführer von DELINERO, Europas größtem Online-Shop für

Premium-Lebensmittel, verantwortlich. Er bringt langjährige

Erfahrungen im E-Commerce-Bereich und im Brand- und

Produkt-Management mit. Zuletzt war er Geschäftsführer des

E-Commerce-Unternehmens Avocadostore.de, einem Marktplatz für

nachhaltige Mode und Lifestyle-Produkte. Daniel Olesen-Fett übernimmt

die Geschäftsführung von Anne Leuschner, die das Unternehmen auf

eigenen Wunsch verlässt, um sich neuen Aufgaben zuzuwenden.



Arne Wolter, Chief Digital Officer Gruner + Jahr: "Ich freue mich

sehr, mit Daniel Olesen-Fett einen versierten Digital-Manager

gewonnen zu haben. Mit seiner Expertise wird er die Weiterentwicklung

von DELINERO tatkräftig vorantreiben. Bei Anne Leuschner bedanke ich

mich sehr dafür, dass sie DELINERO in den letzten vier Jahren so

hervorragend aufgebaut und bestens aufgestellt hat. Ich wünsche ihr

alles Gute für die Zukunft."



DELINERO hat sich seit seiner Gründung 2012 in dem stark

wachsenden E-Food-Markt erfolgreich positioniert. Seit Sommer 2015

gehört das Unternehmen zu 100 Prozent zur Gruner + Jahr GmbH & Co KG.

Daniel Olesen-Fett plant gemeinsam mit seinem Team umfangreiche

Weiterentwicklungen des Online-Shops, um die führende Position von

DELINERO weiter auszubauen. Darüber hinaus wird DELINERO durch die

enge Zusammenarbeit mit den Food-Redaktionen von Gruner + Jahr und

der Verlagsgruppe Deutsche Medien-Manufaktur zusätzliches

Synergiepotential nutzen.







