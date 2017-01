Outsourcing – die Zukunft der Logistik im E-Commerce: Veranstaltung des Clusters Verkehr, Mobilität und Logistik mit dem LogistikNetz Berlin-Brandenbu

Unter dem Motto „Logistik Loslassen – Mehr Zeit für mehr Kunden im E-Commerce“ laden das Cluster Verkehr, Mobilität und Logistik und das LogistikNetz Berlin-Brandenburg e.V. (LNBB) mit ihren Kooperationspartnern am 16.03.2017 von 09.30 – 15.30 Uhr zu Vorträgen und Workshops in Berlin ein. Die Veranstaltung, die sich an Startups, junge und etablierte Unternehmen im Bereich E-Commerce und an Groß- und Einzelhändler richtet, ist kostenfrei.



„Deutschland ist das international federführende Logistikland. In der Hauptstadtregion sind die meisten Startups im Segment Online-Handel/E-Commerce angesiedelt. Beides zusammenzubringen wird den Standort Deutschland insgesamt stärken und auch zukünftig international erfolgreiche Unternehmen entstehen lassen“, erklärte Professor Frank Gillert, Vorstandsvorsitzender des LogistikNetz Berlin-Brandenburg e.V.



Für wachsende E-Commerce-Unternehmen und stationäre Händler, die in den Onlinehandel einsteigen, erweisen sich Logistikprozesse als kritische Erfolgsfaktoren. Mit zunehmendem Geschäftsumfang steigt die Komplexität in der Logistik oft sprunghaft an. Mit dem Auslagern der Logistik an Dienstleister erschließen sich neue Wachstumspotentiale. Dadurch steht Händlern mehr Zeit für mehr Kunden zur Verfügung.



Vorträge und Networking mit Experten bieten verschiedene Sichtweisen auf Lösungsansätze für das Auslagern von Logistikprozessen. In Workshops werden Themen wie Shop-Anbindungen, Internationalisierung bei Beschaffung und Distribution sowie Ausgestaltung von Dienstleisterverträgen für Fulfillment und KEP-Dienste aufgerollt.



Ziel ist es, die Fragestellungen der Workshops in kontinuierlichen Arbeitsgruppen weiter zu bearbeiten, um aufstrebenden E-Commerce-Unternehmen einen Wissensvorsprung zu sichern.



Das detaillierte Programm der Veranstaltung „Logistik Loslassen – Mehr Zeit für mehr Kunden im E-Commerce“ finden Sie auf der Website des Clusters Verkehr, Mobilität und Logistik http://mobilitaet-bb.de/de/aktuelles/termine.







Ansprechpartner für inhaltliche Fragen:



Sylke Wilde

Teamleiterin Verkehr, Mobilität und Logistik

T +49 331 660-3131

sylke.wilde(at)zab-brandenburg.de

ZAB ZukunftsAgentur Brandenburg GmbH

Steinstraße 104–106

14480 Potsdam









https://www.zab-brandenburg.de/de/ClusterBranchen/VerkehrMobilit%C3%A4tLogistik/Logistik



Die ZAB ZukunftsAgentur Brandenburg GmbH ist zentraler Ansprechpartner im Land Brandenburg für Investoren, ansässige Unternehmer und Existenzgründer. Wir bieten mit unserem Expertenwissen, mit unseren Kontakten und mit maßgeschneiderten Förderprogrammen des Landes, des Bundes und der Europäischen Union umfassenden Service aus einer Hand - und dies individuell, vertraulich und kostenfrei. Wir unterstützen bei der Standortsuche, vermitteln bei der Fachkräfteakquisition und der Weiterbildung von Beschäftigten (ZAB Arbeit), beraten in Finanzierungs- und Fördermittelfragen und sind Lotsen bei Wegen durch die Verwaltung.



ZAB Energie berät als EnergieAgentur umfassend Unternehmen und Kommunen beim effizienten Einsatz von Energie, koordiniert energiebezogene Netzwerke im Land Brandenburg und betreut Technologieprojekte im Energiebereich.

Ein weiterer Schwerpunkt ist mit ZAB Innovation die Technologieförderung. Dabei unterstützen wir Forschungs- und Entwicklungsprojekte – im Rahmen von individuellen Projekten und indem wir Netzwerke von Unternehmen und wissenschaftlichen Einrichtungen betreuen. Außerdem beraten wir in Förderfragen für Innovationsprojekte in mittelständischen Unternehmen sowie in Patentangelegenheiten.

Als Vertreter der Wirtschaftsregion Brandenburg sind wir im Standortmarketing tätig sowie auf nationalen und internationalen Unternehmerreisen und Messen präsent.



Gesellschafter der ZukunftsAgentur sind das Land Brandenburg, die Industrie- und Handelskammern sowie die Handwerkskammern. Der Sitz der ZAB ist Potsdam, in der Fläche des Landes ist die ZAB mit den fünf RegionalCentern in Cottbus, Eberswalde, Frankfurt (Oder), Neuruppin und Potsdam präsent. Die ZAB ist eng mit der Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) nach dem Modell der One-Stop-Agency verbunden. Wir kooperieren mit den regionalen Wirtschaftsfördereinrichtungen in Brandenburg und mit unseren Partnern in Berlin, mit denen wir den Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort Berlin-Brandenburg vermarkten. Die ZAB arbeitet mit bei der Entwicklung der gemeinsamen Innovationsstrategie für Berlin-Brandenburg. Gemeinsam unterhalten Brandenburg und Berlin ein Büro zur Vermarktung des Umfeldes des künftigen Flughafens Berlin Brandenburg BER in Schönefeld.



ZAB ZukunftsAgentur Brandenburg GmbH

ZAB ZukunftsAgentur Brandenburg GmbH

Steinstraße 104-106

14480 Potsdam

Tel.: 0331 / 660-3000

eMail: info(at)zab-brandenburg.de



ZAB ZukunftsAgentur Brandenburg GmbH

Steinstraße 104-106

14480 Potsdam

Tel.: 0331 / 660-3103

Fax: 0331 / 660-3222

eMail: presse(at)zab-brandenburg.de



