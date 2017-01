Erbrecht und Vermögensnachfolge für exklusive Mandanten

(ots) - Seit dem 1. Januar 2017 haben sich die Münchner

Erbrechtskanzleien Dr. Lang & Kollegen sowie die Kanzlei Dr.

Maximilian Graf von Thun und Hohenstein zu einer der führenden

Erbrechtskanzleien in Deutschland mit Stammsitz in München

zusammengeschlossen. Die Kanzlei Dres. Lang & Graf von Thun und

Hohenstein Rechtsanwälte Partnerschaft mbB hat mit der Einführung

des neugeschaffenen Ressorts "Private Clients" zudem ein Segment für

die rechtliche und steuerliche Beratung von vermögenden

Privatpersonen und Unternehmerfamilien geschaffen.



Mit nunmehr zehn Berufsträgern deckt die neue Partnerschaft das

gesamte Spektrum des Erbrechts und der Vermögensnachfolge ab. Mit

Kooperationspartnern in Wien Zürich und Berlin werden Mandanten im

gesamten deutschsprachigen Raum betreut. Für die Bearbeitung

internationaler Rechtsangelegenheiten stehen Partner in den USA,

Dubai und Singapur zur Verfügung.



Bereits im Jahr 2009 wurde die Kanzlei von der Fachzeitschrift

Wirtschaftswoche (59/2009) als eine der 25 führenden

Erbrechtskanzleien in Deutschland ausgezeichnet.







Rechtsanwälte Dr. Lang & Kollegen

Rechtsanwälte Dr. Lang & Kollegen

