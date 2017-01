Tupperware Deutschland feiert 55. Geburtstag (FOTO)

In 2017 feiert Tupperware Deutschland, eine der größten und

erfolgreichsten Ländergesellschaften der Tupperware Brands

Corporation, Orlando/Florida, ihren 55. Geburtstag. "Alle, die

Tupperware kennen oder erst kennenlernen wollen, dürfen sich in

diesem besonderen Jahr auf ein Feuerwerk an Produktneuheiten, Ideen

und Vorteilen für Kunden, Gastgeber und Partygäste freuen", sagt

Christian Dorner, Geschäftsführer der Tupperware Deutschland GmbH.



Mitte der 40er Jahre des vorigen Jahrhunderts war nicht abzusehen,

dass die Idee des amerikanischen Unternehmers und Erfinders Earl S.

Tupper, aus dem damals noch weitgehend unbekannten Material

Kunststoff hochwertige und langlebige Produkte für Küche und Haushalt

unter dem Markennamen "Tupperware" zu entwickeln, so erfolgreich um

die Welt gehen würde. In Verbindung mit dem zeitgleich entwickelten

Konzept der Heimvorführung im Kreis mehrerer Gäste, international

bekannt als Tupperparty®, lernten aber immer mehr Menschen die

Vorteile von Tupperware kennen.



Als Tupperware 1962 den Sprung über den Atlantik nach Deutschland

und Europa wagte, begannen Jahre der Aufbauarbeit, um den deutschen

Verbrauchern die Themen Kühlen, Frischhalten und Vorratshaltung mit

den Tupperware-Produkten zu erläutern. Die Markenbekanntheit liegt in

Deutschland heute deutlich über der 90-Prozent-Marke und es gibt kaum

eine Küche, in der nicht eines oder mehrere der praktischen

Kunststoffprodukte in Gebrauch sind. Die Produktpalette wird ständig

erweitert und den Wünschen der Verbraucher angepasst.



"Egal, ob Produkte für Mikrowelle oder Backofen, Profi-Messer oder

Servierprodukte, Tupperware bietet innovative Lösungen für alle

Wünsche und Anforderungen rund um eine moderne, schnelle Küche und

eine gesunde Ernährung", so Christian Dorner. "In unserem

Geburtstagsjahr 2017 steht die UltraPro, ein Produkt für Backofen,



Mikrowelle, Kühl- und Gefrierschrank im Mittelpunkt. Sie symbolisiert

perfekt die Innovationskraft und den Ideenreichtum unserer Designer

und Ingenieure in der Tradition von Earl S. Tupper."



Die Tupperware Deutschland GmbH gehört zur Tupperware Brands

Corporation, einem führenden internationalen

Direktvertriebsunternehmen mit Hauptsitz in Orlando/Florida, USA. Zum

Portfolio der Tupperware Brands Corporation gehören außerdem die

Marken Avroy Shlain, BeautiControl, Fuller Cosmetics Armand Dupree,

NaturCare, Nutrimetics und Nuvo. Tupperware steht dabei für

praktische, funktionale und formschöne Produkte für Küche, Haushalt

und den Wohnbereich. Ca. 3,1 Millionen PartyManager weltweit

vertreiben die innovativen, qualitativ hochwertigen Produkte in fast

100 Ländern. Im Jahr 2015 erzielte die Tupperware Brands Corporation

einen Umsatz (Company Sales) von 2,3 Milliarden US-Dollar. Hiervon

wurden 604,9 Millionen US-Dollar in den europäischen Märkten

erwirtschaftet.







