Evangelisches Bildungszentrum Potshausen - Bildungsprogramm 2017 ist da

Evangelisches Bildungszentrum Posthausen-Ostfriesland

(firmenpresse) - Mit frischem Wind startet das evangelische Bildungszentrum Potshausen in das noch junge Jahr. Der neue Leiter, Dr. Sören Petershans, begleitet und gestaltet gemeinsam mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern den Wandel, den die Veränderungen in der Welt und in der Bildungslandschaft mit sich bringen. Nachdem Dr. Sören Petershans in den letzten Jahren als Bundesgeschäftsführer der Evangelischen Jugend Österreichs tätig war, bringt er nun seine Erfahrungen und sein Engagement voll und ganz in das Evangelische Bildungszentrum Potshausen ein. Im Gegensatz zu Kreisvolkshochschulen (KVHS), in denen die Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer das Bildungsangebot lediglich in den Abendstunden oder oft sogar nur tagsüber nutzen können, bieten Heimvolkshochschulen (HVHS) wie das evangelische Bildungszentrum Potshausen den Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmern die Möglichkeit, während mehrtägiger Kurse, ganz an und in einem Thema zu bleiben. Und so ganz nebenbei, lässt sich bei einem Bildungsurlaub in Niedersachsen auch noch die Weite und die Schönheit Ostfrieslands entdecken.

Auch ein Blick in das neue Bildungsprogramm 2017 zeigt, dass Erwachsenenbildung ganz im Trend der Zeit liegt. Die Anforderungen in der Berufs- und Lebenswelt sind, gerade in den letzten Jahren, stetig gewachsen. Das neue Seminar "Onlinemarketing" greift diese Entwicklung auf und bietet unter anderem Hilfestellung im Bereich der Suchmaschinenoptimierung. Ein weiterer Schwerpunkt des Bildungszentrums Potshausen liegt im Jahr 2017 auch auf dem Themenbereich "Familie und Lebensführung". Individuelle Angebote für Senioren sind im neuen Bildungsprogramm dabei ebenso vertreten, wie ein Seminar speziell für Frauen, die der Doppelbelastung von Familien- und Erwerbsarbeit gerecht werden müssen.

Ein weiterer Vorteil bei einem Bildungsurlaub in Niedersachen ist natürlich auch die unmittelbare Nähe zur Natur. Spiritualität und Kreativität werden in der landschaftlichen und ökologischen Schönheit Ostfrieslands auf eine ganz besondere Weise angesprochen. Die Ruhe und Weite der Landschaft laden ein zu einer Begegnung mit Gott und der eigenen Spiritualität. In verschiedenen Seminaren wird zudem nicht nur die Geschichte Ostfrieslands auf ausgedehnten Entdeckungstouren lebendig. Auch die Natur- und Pflanzenwelt lässt sich vor Ort bestens bestaunen und unter der Anleitung von erfahrenen Dozentinnen und Dozenten gelingt ein umfassender Einblick in die Ökologie und Ökonomie der Region. Und was wäre ein Bildungsurlaub in Niedersachsen ohne eine Wattwanderung? Während des Seminars "Weltkulturerbe Wattenmeer" erhalten die Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer einen Einblick in die Fauna und Flora eines der größten deutschen Schutzgebiete und können diese selbstverständlich auch bei einer Wattwanderung ausgiebig bestaunen.

Wenn auch Sie auf einen Bildungsurlaub in Niedersachsen neugierig geworden sind, dann werfen Sie doch einen Blick auf die Homepage des Evangelischen Bildungszentrums Potshausen und buchen Sie eines der spannenden Seminare. Genießen Sie die frische Seeluft und tanken Sie neues Wissen und Kraft inmitten der malerischen Schönheit Ostfrieslands.





Evangelisches Bildungszentrum Ostfriesland-Potshausen

