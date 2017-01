Badische Landesbühne eröffnet neue Spielstätte

Am 20. Januar 2017 eröffnet die Badische Landesbühne (BLB) mit Sitz in Bruchsal ihre neue Spielstätte für das Kinder- und Jugendtheater.

(firmenpresse) - Damit erhält das Kinder- und Jugendtheater in einer ehemaligen Diskothek im Keller des Bürgerzentrums Bruchsal seine eigene Studiobühne „theater treppab“.

An die Eröffnung schließt vom 20. bis 28. Januar 2017 ein Festival an, das mit eigenen Premieren, Vorstellungen und Gastspielen ein vielfältiges Programm für alle Altersklassen bietet. Es werden die Premieren Cyber Cyrano (21. Januar) von István Tasnádi und Ein König zu viel von Getrud Pigor (22. Januar) gezeigt; gastieren werden das Theater Aalen mit Carsten Brandaus Himmel und Hände, das Pfalztheater Kaiserslautern mit Nick Woods Malala – Mädchen mit Buch und das Staatstheater Mainz mit Zweieinander. Abgerundet wird das Programm durch weitere Programmpunkte sowie theaterpädagogische Workshops und Aktionen.



In Zukunft finden neben Vorstellungen und Proben des Kinder- und Jugendtheaters im „theater treppab“ die BLB-Bürgertheatergruppen sowie Workshops und weitere Angebote der Theaterpädagogik ein neues Zuhause. Mit dem „theater treppab“ bekommt Bruchsal ein Zentrum der Begegnung für junge theaterbegeisterte Menschen und solche, die es werden wollen.



Die Umbauarbeiten der ehemaligen Diskothek in einen Theaterraum wurden überwiegend von der Technik der Badischen Landesbühne als Eigenleistung durchgeführt. Die Gestaltung des neuen Theaterraums oblag zum Teil der Zielgruppe selbst: Kinder und Jugendliche entwarfen im Rahmen des theaterpädagogischen Projekts „Wir bauen unser Theater“ die Wandbemalung der Spielstätte und griffen anschließend zu Pinsel und Farbe.



Das „theater treppab“ wird gefördert durch die Stadt Bruchsal, das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst des Landes Baden-Württemberg, durch die Sparkasse Kraichgau und den Freundeskreis Badische Landesbühne.





Die Badische Landesbühne, mit Sitz in Bruchsal, bietet nun seit mehr als 60 Jahren Klassiker in moderner Interpretation, zeitgenössische Dramatik und musikalische Abende für die Region Nordbaden und darüber hinaus.

