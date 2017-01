Für Industrieumgebungen: Die neuen PowerScan 9300 Laserscanner von Datalogic

PowerScan 9300 Laser Series Family

(firmenpresse) - Eugene, 10. Januar 2017 - Datalogic, globaler Marktführer für automatische Datenerfassung und industrielle Automatisierung und Hersteller von Barcode-Lesegeräten, mobilen Computern zur Datenerfassung, Sensoren zur Detektion, Messung und Sicherheit, Bildverarbeitungs- und Lasermarkierungssystemen, baut seine bekannte PowerScan Familie mit der neuen Laserscanner Serie PowerScan? 9300 weiter aus.

Die neuen robusten Scanner basieren auf innovativer Lasertechnologie und wurden speziell für Barcodeerfassungen aus großer Distanz entwickelt. Das robuste mechanische Design der 9300er Serie garantiert auch in rauester Umgebung höchste Leseleistung und Sicherheit. Die Scanner liegen mit ihrem geringen Gewicht sehr gut in der Hand und sorgen so auch an scan-intensiven Arbeitstagen für hohe Anwenderfreundlichkeit.

"Die PowerScan Serie ist der internationale Bestseller unter den robusten Barcodescannern", erklärt Giulio Berzuini, GM Datalogic Handheld Scanners und VP EMEA Sales. "Mit dem neuen PowerScan 9300 haben unsere Kunden jetzt noch mehr Auswahlmöglichkeiten und damit ein weiteres starkes ROI-Argument für all ihre industriellen Scanning Anforderungen."

Die flexiblen Modelloptionen beinhalten: kabelgebundene Varianten, Bluetooth® basierende Scanner und Modelle mit dem proprietären Datalogic Funksystem STAR Cordless System?. Dank der proprietären Funklösung sind Punkt-zu-Punkt-Applikationen möglich, und Störungen durch existierende Funklösungen wie Wi-Fi oder Bluetooth sind ausgeschlossen. Alle Modelle verfügen über integrierte Multi-Schnittstellenoption und ermöglichen so die Anbindung über RS-232, Keyboard Wedge und USB.

Die Scanner der PowerScan Serie basieren auf Nachhaltigkeit. Mit ihrem robusten Design und der flexiblen Modelauswahl sind sie die ideale Lösung für Applikationen im Produktionsumfeld und im Transport & Logistik Bereich, wie beispielsweise Qualitätskontrollen, Komponentenverfolgung und Inventurmanagement.





Die Datalogic Gruppe ist ein weltweit führendes Unternehmen für die automatische Erfassung von Daten und die industrielle Automation. Als Komplettanbieter von Barcodescannern, mobilen Datenerfassungs-Terminals, Sensoren zur Detektion, Messung und Sicherheit, Bildverarbeitungs- und Lasermarkierungssystemen bietet Datalogic innovative Lösungen für vielfältige Anwendungen im Einzelhandel, der Transport & Logistik-Branche, bei Produktionsanlagen und im Gesundheitswesen. Mit Produkten, die in mehr als einem Drittel aller Supermärkte weltweit im Einsatz sind, an Flughäfen, Verkaufsstellen oder bei Liefer- und Postdiensten ist Datalogic in der einmaligen Position Lösungen zu bieten, die den Menschen das Leben einfacher und ihre Arbeit effizienter machen. Datalogic S.p.A. mit Hauptsitz in Lippo di Calderara die Reno (Bologna) ist an der Italienischen Börse seit 2001 unter DAL.MI im Segment der STAR-Unternehmen gelistet. Datalogic zählt derzeit etwa 2.500 Beschäftigte weltweit, verteilt auf 30 Länder. Im Jahr 2015 erzielte die Datalogic Gruppe Einnahmen in Höhe von 535,1 Millionen Euro und investierte über 48 Millionen Euro in Forschung und Entwicklung. Das Unternehmen hält über 1.200 Patente weltweit. Weitere Informationen unter www.datalogic.com



Datalogic und das Datalogic Logo sind in vielen Ländern eingetragene Warenzeichen von Datalogic S.p.A., einschließlich den USA und der Europäischen Union.

