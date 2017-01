Ahnenforscherin aus Hamburg auf n-tv

Andrea Bentschneider sprichtüber Hobby- und professionelle Ahnenforschung

Andrea Bentschneider

(firmenpresse) - Hamburg - Andrea Bentschneider von Beyond History, dem Unternehmen für Ahnenforschung in Deutschland, ist am Donnerstag, 12.01.2017 um 18:35 Uhr im Rahmen der Sendung "Ratgeber" auf n-tv zu sehen. Gezeigt wird ein Beitrag über Hobby- und professionelle Ahnenforschung. Im November 2016 fanden die Dreharbeiten in Hamburg statt.

Viele Menschen möchten mehr über ihre Vorfahren erfahren. Manche begeben sich selbst auf die Suche, andere beauftragen eine Firma. Egal ob als Hobby oder professionell betrieben, Ahnenforschung kann interessante Verbindungen zu Tage fördern. So wurde kürzlich bekannt, dass Ahnenforscher eine entfernte Verwandtschaft von Sherlock-Holms-Darsteller Benedict Cumberbatch und Autor Arthur Conan Doyle festgestellt haben wollen.

Auch Beyond History hat bereits die Familiengeschichten Prominenter beleuchtet, zum Beispiel von Geoffrey Rush, Bryan Cranston, Helen Hunt, Armin Rohde oder Christine Neubauer.

2004 gründete Andrea Bentschneider das Unternehmen. Seither widmet es sich der Ahnenforschung und hat bereits hunderte Forschungsaufträge von Privatpersonen und Unternehmen aus aller Welt bearbeitet. Die Firmengründerin ist auch als Expertin für die Medien gefragt. In dieser Rolle ist sie am kommenden Donnerstag bei n-tv zu sehen. Die Dreharbeiten fanden im November 2016 in den Büroräumen des Unternehmens statt.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://beyond-history.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Seit 2004 bietet Andrea Bentschneider mit Ihrer Firma Beyond History von Hamburg aus genealogische Forschungen an. Gemeinsam mit ihrem Team von derzeit sechs MitarbeiterInnen hilft sie bei der Beantwortung von Fragen nach der Herkunft und löst so manches Familienrätsel.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Beyond History

PresseKontakt / Agentur:

Beyond History

Andrea Bentschneider

Cheruskerweg 1

22525 Hamburg

presse(at)beyond-history.de

040-46777735

http://beyond-history.de



Datum: 10.01.2017 - 12:10

Sprache: Deutsch

News-ID 1442707

Anzahl Zeichen: 1502

Kontakt-Informationen:

Firma: Beyond History

Ansprechpartner: Andrea Bentschneider

Stadt: Hamburg

Telefon: 040-46777735





Diese Pressemitteilung wurde bisher 113 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung