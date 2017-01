SCHÖNER WOHNEN-KOLLEKTION mit neuem Markenauftritt und Neuheiten im Sortiment

Hamburg, 10. Januar 2017 - SCHÖNER WOHNEN bringt frischen Wind in

das neue Jahr. 2017 präsentiert sich die SCHÖNER WOHNEN-KOLLEKTION

erstmals mit einem neuen Markenauftritt und einem erweiterten

Sortiment im Produktbereich Wandfarben, Wandfliesen, Boden und

Fensterdekoration. Mit dem komplett überarbeiteten Marken- und

Werbeauftritt hat die SCHÖNER WOHNEN-KOLLEKTION auch ihrem Logo einen

neuen, wertigeren Look verpasst. Das kompakte neue Marken-Logo in den

Tönen Schwarz, Beige und Weiß steht für zeitlose Modernität und

Wertigkeit. Begleitet wird der Marken-Relaunch von einer Kampagne in

reichweitenstarken Medien in Print und Digital. Die Kampagne steht

unter dem Motto "Ein Raum sagt mehr als 1.000 Worte" und zeigt mit

insgesamt vier verschiedenen Motiven die vielfältigen Möglichkeiten,

sich im Wohnen individuell, modern und stilsicher auszudrücken.



Zwei neue Farb-Serien und erweitertes Trendfarben-Sortiment

Zugleich startet die SCHÖNER WOHNEN-KOLLEKTION mit zwei neuen

Produktserien im Bereich Wandfarben in das neue Jahr: "Architects'

Finest" ist ein Premium-Farbkonzept mit 16 zeitlos schönen Farbtönen,

die mit samtmatten Oberflächen Maßstäbe setzen. Bei der Farbauswahl

ließ sich die SCHÖNER WOHNEN-Redaktion von Architekten und Designern

von den wichtigsten Design-Hotspots der Welt inspirieren. Ebenfalls

neu im Programm ist die Farbserie "Naturell". Dabei handelt es sich

um Mineralfarben auf Silikat-Basis, die auch für Allergiker geeignet

sind. Sie sind frei von Konservierungsmitteln und werden so den



höchsten Ansprüchen an gesundes Wohnen gerecht. Darüber hinaus wird

der Erfolgsgeschichte des Klassikers "Trendfarben" ein weiteres

Kapitel hinzugefügt. Die beliebte Trendfarben-Serie ist künftig mit

einer überarbeiteten Packungsgestaltung und einer nochmals

erweiterten Farbton-Range im Handel erhältlich.



Kork-Böden und Fliesen neu im Kollektions-Sortiment Erstmalig

präsentiert die SCHÖNER WOHNEN-KOLLEKTION ein Sortiment im Bereich

Kork-Boden. Der Partner Amorim Deutschland bietet ein Sortiment mit

21 attraktiven Dekoren in natürlichen Kork-, Holz- und Stein-Designs.

Für das Laminat-Programm konnte mit Swiss Krono der weltweit führende

Hersteller von Laminat-Böden als neuer Partner gewonnen werden.

Kunden haben die Wahl zwischen insgesamt zwölf Dekoren aus vier

Kollektionen. Ebenfalls neu an Bord ist "Wohnen mit Fliesen" als

Partner für Wandfliesen in verschiedenen Strukturen,

Relief-Farbabstufungen und Designs von "Contemporary" bis "Antique

Look".



Heimtextil-Bereich um die Produktlinie Fensterdekoration erweitert

Im Heimtextil-Bereich ist die Produktlinie Fensterdekoration neu im

Portfolio der SCHÖNER WOHNEN-KOLLEKTION. Hier wurde Liedeco für die

Zusammenarbeit gewonnen. Zum neuen Fensterdekorations-Sortiment

gehören Plissees, Duo-Rollos sowie Kettenzug-Rollos. Weitere

Neuheiten im Bereich Heimtextilien kommen vom Partner Stoeckel &

Grimmler. Gemeinsam mit der SCHÖNER WOHNEN-Redaktion wurde an einem

neuen Sortiment gearbeitet, das auf der Messe Heimtextil erstmals dem

Fachpublikum präsentiert wird. Diese und andere Neuheiten sind noch

bis zum 13. Januar auf der internationalen Fachmesse für Wohn- und

Objekttextilien in Halle 3.0, Stand C50 zu erleben.



"SCHÖNER WOHNEN ist bereits jetzt die mit Abstand größte und

erfolgreichste Lizenzmarke im Bereich Wohnen und Einrichten. Diese

Erfolgsgeschichte schreiben wir nun fort. Mit dem neuen

Markenauftritt, einer starken Kampagne und der deutlichen Erweiterung

unseres Sortiments erschließen wir neue Zielgruppen und machen die

SCHÖNER WOHNEN-KOLLEKTION für den Handel noch attraktiver", erklärt

Axel Korda, Director G+J Brand Business.



Bereits heute nimmt die SCHÖNER WOHNEN-KOLLEKTION mit ihren

trendorientierten Produkten von Top-Herstellern der jeweiligen

Produktkategorie eine herausragende Position im Markt ein. Einer

repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov

zufolge ist 41 Prozent der deutschen Bevölkerung über 18 Jahre die

SCHÖNER WOHNEN-KOLLEKTION bekannt. Damit ist sie mit Abstand die

bekannteste Lizenzmarke im Home- und Living-Bereich. Die Bekanntheit

der Marke SCHÖNER WOHNEN liegt mit 81 Prozent noch deutlich höher.

Das hohe Qualitätsniveau der Kollektionsprodukte wird durch die

positive Kunden-Resonanz dokumentiert: 87 Prozent der Kunden waren

mit dem zuletzt gekauften Produkt aus der SCHÖNER WOHNEN-KOLLEKTION

zufrieden bzw. sehr zufrieden.







