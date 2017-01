TimeXtender und Evaco gehen strategische Partnerschaft für den DACH-Markt ein

Partnerschaft ermöglicht ganzheitlichen Lösungsansatz für Business Analytics

(firmenpresse) - Frankfurt, 10. Januar 2017 - TimeXtender, Experte für den einfachen Zugang zu Unternehmensdaten für befugte Mitarbeiter, hat heute seine strategische Partnerschaft mit dem Business Intelligence-Anbieter EVACO bekanntgegeben. Die Kooperation mit dem Duisburger Unternehmen EVACO ist der nächste wichtige Schritt, um mit Discovery Hub? weiter auf dem deutschsprachigen Markt zu expandieren. Dort ist EVACO der einzige Qlik-Partner, der eine umfassende Lösung für das Thema BI Lifecycle Management & Application Governance anbietet. Zusammen mit TimeXtender kann EVACO einen völlig neuen Data Discovery-Ansatz präsentieren, der das Beste aus beiden Welten vereint: Data Governance & Self-Service BI.

Hinter Discovery Hub? von TimeXtender steht eine ganzheitliche Herangehensweise an die IT-Architektur, die der Business Intelligence-Lösung zugrunde liegt. Discovery Hub? schöpft alle Möglichkeiten der Automatisierung aus und macht es so einfacher, Daten abzurufen, abzubilden und zu verwalten. Anders als andere Lösungen, die mit Tools und Scripts verschiedener Anbieter Daten aufwändig vorbereiten und zusammenführen müssen, liefert Discovery Hub? schneller verwertbare Ergebnisse bei geringeren Kosten.

Mit EVACO geht TimeXtender nun eine wichtige strategische Kooperation mit einem erfahrenen Qlik-Partner ein. EVACO ist Experte für Analyse, Planung und Reporting. Das eigens definierte Ziel des Unternehmens ist es, aus komplexen Daten Wissen zu generieren und dieses Wissen seinen Kunden als Grundlage für schnelle und konstruktive Entscheidungen bereitzustellen. Auf Basis der Qlik Visual Analytics Platform hat die EVACO in den vergangenen Jahren ein weitreichendes Portfolio an Add-ons und Extensions aufgebaut, die Qlik-Lösungen in ihrer Funktionalität nochmals erweitern. Qlik ist ein weltweit tätiger Entwickler visueller Analyse-Tools für BI-Lösungen. EVACO ist seit 2006 Qlik-Partner und ebenso offizieller Trainingspartner.

Als deutschlandweit einziger Reseller hat EVACO bereits 2015 durch die Produkterweiterung mit dem Platform Manager (PM) die Basis für einen ganzheitlichen Lösungsansatz rund um die Qlik Visual Analytics Platform geschaffen. Die BI Lifecycle Management & Application Governance-Lösung Platform Manager bietet unvergleichbare Steuerungs- und Kontrollmöglichkeiten für die Applikationsentwicklung in QlikView und Qlik Sense. Dieser Funktionsumfang wird nun um die Lösung Discovery Hub? ergänzt, die auf einer ganzheitlichen Herangehensweise an die zugrundeliegende IT-Architektur aufbaut.

Business Analytics mit Data Warehouse Automation verknüpfen

TimeXtender selbst ist seit Mai 2016 "Qlik Technology Partner" und bietet Entscheidern den schnellen und einfachen Zugang zu den für sie wichtigen Unternehmensdaten. Durch Discovery Hub? von TimeXtender ist EVACO jetzt auch in der Lage, eine umfassende Data Warehouse-Lösung für die Qlik Visual Analytics Platform anzubieten. Größte Besonderheit bei diesem Ansatz ist die programmierfreie Entwicklung optimierter und automatisierter Data Warehouse-Strukturen. Sie eröffnet die Möglichkeit, mit einem Klick ein fertiges Datenmodell für QlikView oder Qlik Sense zu erzeugen. So können Unternehmen bedarfsgerecht entscheiden, wo sie in den Aufbau oder in die Optimierung einsteigen. EVACO stellt somit eine modulare Lösung für alle Aspekte vom Data Warehouse über die Business Analytics-Anwendung bis zur Verwaltung von (Weiter-) Entwicklung und Nutzung des Systems bereit.

"TimeXtender unterstützt Unternehmen rund um den Globus mit Discovery Hub? dabei, Zeit und Ressourcen zu sparen", erklärt Heine Krog Iversen, CEO bei TimeXtender. "Unsere Partnerschaft mit EVACO ist für unsere Präsenz auf dem DACH-Markt ein enorm wichtiges Zeichen und ein technologischer Meilenstein. Denn gemeinsam mit EVACO bieten wir bis heute die umfassendste Ende-zu-Ende-Lösung für Qlik-Nutzer am Markt."

"Durch die Partnerschaft mit TimeXtender können wir eine einzigartige ganzheitliche und dennoch flexible Lösung für Business Analytics anbieten", erklärt Gordon Salzmann, Senior Director Sales, Marketing & Alliances und Prokurist, EVACO GmbH. "Mittels der Kombination von Qlik und TimeXtender sind unsere Kunden in der Lage, die Möglichkeiten der Data Warehouse-Automatisierung so zu nutzen, dass sie schneller verwertbare Ergebnisse bei geringeren Kosten erhalten. In Verbindung mit unseren anderen Produkten decken wir so alle Aspekte einer modernen Business Analytics-Gesamtlösung ab, vom optimierten Data Warehouse bis zur Application Governance."

Hochauflösendes Bildmaterial kann unter timextender(at)sprengel-pr.com angefordert werden.

Über EVACO

In der DACH-Region ist die EVACO GmbH führender Anbieter für anwendergesteuerte Business Intelligence-Lösungen, insbesondere für QlikView & Qlik Sense. EVACO ist auf die Beratung und Einführung moderner Analysesysteme spezialisiert, die es den Nutzern erlauben, Daten sämtlicher Geschäftsbereiche schneller und besser zu verstehen. Unternehmensziel ist es, aus komplexen Daten Wissen zu machen - Wissen, das Kunden die Grundlage bietet, einfacher, schneller und besser zu entscheiden. Die fünfzehnjährige Expertise in den Branchen Automotive, Consumer Electronics, Entsorgung, Maschinenbau und Handel sowie die Zusammenarbeit mit ausgewählten internationalen Partnern bieten Anwendern den entscheidenden Vorteil bei der Optimierung ihrer Geschäftsmodelle.

EVACO GmbH

Christiane Jeromin

Philosophenweg 31-33

47051 Duisburg

Tel: +49 203 709 002-0

E-Mail: christiane.jeromin(at)evaco.de

www.evaco.de





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.timextender.de



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Über TimeXtender

TimeXtender wurde im Jahr 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Dänemark. Das Unternehmen verfügt zudem über einen Standort in Bellevue, Washington, und eine deutsche Präsenz in Frankfurt. Mehr als 2.600 Kunden auf sechs Kontinenten nutzen die Data Warehouse Automatisation-Produkte von TimeXtender. Das Unternehmen ist der weltweit führende DWA-Lösungsanbieter für Microsoft-SQL Server. Es vertreibt seine Produkte über ein globales Netz von Channel-Partnern. Neben den Lösungen gehören auch eine umfassende Beratung und Schulungen zum Serviceangebot. TimeXtender spielt eine wichtige Rolle für seine Kunden, da die TimeXtender-Lösungen effektiv Zeit und Kosten sparen, während Endanwender auf ein starkes und einfach zu bedienendes Data Warehouse- und Business Intelligence-System zurückgreifen können. Mehr Informationen unter www.timextender.de.

Dies ist eine Pressemitteilung von

TimeXtender DACH

PresseKontakt / Agentur:

Sprengel & Partner GmbH

Marius Schenkelberg

Nisterstraße 3

56472 Nisterau

timextender(at)sprengel-pr.com

+49 (0)2661-912600

www.sprengel-pr.com



Datum: 10.01.2017 - 12:30

Sprache: Deutsch

News-ID 1442722

Anzahl Zeichen: 6134

Kontakt-Informationen:

Firma: TimeXtender DACH

Ansprechpartner: Rasmus Lyhne

Stadt: Frankfurt

Telefon: +49 (0) 69 6773 3148





Diese Pressemitteilung wurde bisher 76 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung