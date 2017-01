Virtual Reality mit ACME erleben

(firmenpresse) - ACME bietet Smartphone-Nutzern mit der Virtual Reality Brille "VRB01" nicht nur die Möglichkeit tief ins Spielgeschehen einzutauchen, sondern auch Videos dreidimensional zu erleben. Dazu wird das Phone einfach in die smarte Brille eingesetzt und der virtuelle Spaß kann beginnen.

Die "VRB01" ist für Smartphones von vier bis sechs Zoll und einer maximalen Abmessung von 163 x 83 mm geeignet. Die stabile Befestigung des Phones im Gestell der Brille ermöglicht auch beim ausgelassenen Spielen eine sichere Nutzung. Selbst unerwartetes Öffnen der Verschlussklappe ist kein Problem, da der kostbare Inhalt durch eine zusätzliche Sicherung gehalten wird. Für kleinere Smartphones liegen dem Lieferumfang zusätzlich zwei kleine Schaumstoff-Kissen bei.

Die robuste VR-Brille von ACME misst 118 x 110 x 135 mm und wiegt 370 g. Die einstellbaren 36 mm Acrylglas-Linsen lassen sich an die Bedürfnisse des Users anpassen und sorgen so für eine optimale Fokussierung. Der Abstand zum Smartphone kann manuell verringert oder vergrößert werden. Die einstellbaren Gurte und die Polsterung sorgen beim Tragen für Komfort sowie einen sicheren Halt.

In Kooperation mit Fibrum, einer VR-Spiele Plattform, legt ACME jeder "VRB01" Brille einen Gutschein mit ins Paket. Der Gamer kann mehr als 25 3D- und 360°-Spiele-Apps 14 Tage lang kostenlos testen. Für den vollen Durchblick sind im Lieferumfang zusätzlich Reinigungstücher und ein Mikrofasertuch enthalten.

Die Marke ACME bietet Produkte aus den Bereichen IT- und Unterhaltungselektronik, darunter Tablets, Kameras, Mäuse, Tastaturen und weiteres elektronisches Zubehör.

Die Produktlinie "Right now" bietet innovative Lifestyle-Produkte, die sich durch ein hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis auszeichnen.



Die mit zahlreichen Design-Awards prämierte Untermarke "Urban Harmony" steht für stylische Schutzhüllen und Taschen, aber auch Audio-Produkte, wie Kopfhörer und Lautsprecher.

Das Headquarter von ACME Europe befindet sich in Litauen mit verschiedenen Sales-Offices in ganz Europa.

ACME

