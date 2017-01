Mini-Schlafüberwachungs-Tracker mit Bluetooth 4.0 und Einschlafhilfe

Das kleinste Schlaflabor der Welt hilft beim Einschlafen und Aufwachen

Mini-Schlafüberwachungs-Tracker mit Bluetooth und Einschlafhilfe

(firmenpresse) - Herausfinden, wie gut man schläft: Der Mini-Schlafüberwachungs-Tracker von newgen medicals misst Schlafdauer, Körperbewegungen und Schlafzyklen. Zusätzlich sorgt er dafür, dass man besser einschläft und aufwacht.

Auswertungen und Schlaf-Tipps: Einfach den Tracker über Bluetooth mit dem Smartphone oder iPhone verbinden. Die kostenlose App liefert Auswertungen zu dem Schlafverhalten sowie Tipps für eine bessere Nachtruhe.

Besser einschlafen: Beruhigenden Naturklänge wiegen einen in den Schlaf. Der Ton geht automatisch aus, wenn der Sensor keine Bewegung mehr wahrnimmt. Auf Wunsch lässt sich auch per Timer einstellen, wann der Ton stoppt.

Erholt aufwachen: Anstatt einer festen Weckzeit, legt man einen Weck-Zeitraum fest. Der Tracker weckt dann automatisch, wenn man sich innerhalb dieses Zeitraums in einer Leichtschlaf-Phase befinden. So fällt das Aufstehen leichter und man fühlt sich tagsüber ausgeschlafen!

Einfach am Kopfkissen befestigen: Diesen Tracker trägt man nicht am Körper, sondern befestigt ihn einfach per Magnet am Kopfkissen. So schläft man völlig ungestört ein.

- Mini-Schlafüberwachungs-Tracker mit Bluetooth 4.0

- Misst Schlafdauer, Körperbewegungen und Schlafzyklen

- Gratis-App für Einstellungen, Auswertungen und Schlaf-Tipps (ab Android 4.3 und iOS 7.1)

- Einschlafen und aufwachen mit beruhigenden Naturklängen

- Einschlafhilfe: Klänge einstellbar per Timer oder intelligenter Automatik (Ton geht aus, sobald Sensor keine Bewegung mehr wahrnimmt)

- Intelligenter Wecker: feste Weckzeit oder Aufwachzeitraum festlegen (weckt Sie, wenn Sie sich in einer Leichtschlaf-Phase befinden)

- Einfache Befestigung per Magnet an Ihrem Kopfkissen-Bezug

- Bluetooth 4.0, bis 10 m Reichweite

- 7 Tage Datenspeicher

- Angenehme Soft-Touch-Oberfläche

- Stromversorgung: Knopfzelle CR2032, 3 Monate Batterie-Laufzeit

- Masse (Ø x H): 33 x 13 mm, Gewicht: 16 g

- Mini-Schlaftracker inklusive Gehäuse-Öffner, CR2032-Knopfzelle und deutscher Anleitung

Preis: CHF 49.95 statt empfohlenem Herstellerpreis von CHF 93.95

Bestell-Nr. NX4304

Zum Mini-Schlafüberwachungs-Tracker mit Bluetooth und Einschlafhilfe





Die PEARL Schweiz GmbH wurde 1996 als eigenständiges Unternehmen der PEARL-Gruppe gegründet um speziell auf den Schweizer Markt einzugehen. Das Produktsortiment umfasst vor allem Computer- und Druckerzubehör, Unterhaltungselektronik, Navigationsgeräte, Tablet-PCs, Smartphones und Software sowie zahlreiche Artikel für Haushalt, Wellness, Lifestyle, Sport, Freizeit und Fun.

PEARL Schweiz hat bereits über 250 000 zufriedene Stammkunden in der ganzen Schweiz, darunter zahlreiche Firmen, Versicherungen, Schulen und Behörden.

