ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung / Mainz, 10. Januar 2017

(ots) -

Woche 03/17

Samstag, 14.01.



Bitte Programmänderung, neue Beginnzeiten und Beginnzeitkorrekturen

beachten:

Neue Beginnzeiten:



18.00Kosovo ´99 - Bundeswehr im Kampfeinsatz

Geschichte treffen

Deutschland 2015



18.45Skandal! Politische Affären in Deutschland

Das Starfighter-Desaster (ab 1959)

Deutschland 2015



19.30Deutschlands Krieger

Die Bundeswehr und ihre Minister: Franz Josef Strauß

Deutschland 2016



20.15Deutschlands Krieger

Die Bundeswehr und ihre Minister: Gerhard Stoltenberg

Deutschland 2016



(weiter im Ablauf wie vorgesehen)





Sonntag, 15.01.



Programmänderungen:



18.00Krieg gegen den IS

Die Welt und der islamistische Terror

USA 2016

Crime and Justice - das Justizsystem der USA um 18.00 Uhr -

entfällt!

Das Geschäft mit der Katastrophe um 18.45 Uhr - entfällt!



(weiter im Ablauf wie vorgesehen)

Programmänderungen, neue Beginnzeiten und Beginnzeitkorrekturen:

21.45Duell ums Weiße Haus



23.15Rassismus in Uniform

Polizeigewalt in den USA

Black in the USA - Rassismus um 23.15 Uhr - entfällt!



23.55ZDFzoom

USA - Die gekaufte Demokratie?

USA 2016

Black in the USA - Geisterstädte um 24.00 Uhr - entfällt!



0.40Die Rückkehr des Ku-Klux-Klan

Rassisten in den Südstaaten



1.25Unschuldig hingerichtet

Ein rätselhafter Feuertod

USA 2010



2.10Crime and Justice - das Justizsystem der USA

Die Todesstrafe



2.55Crime and Justice - das Justizsystem der USA

Amerika und die Millionenklagen



3.40Tod in St. Augustine

Selbstmord oder Mord?



4.25Die ungleichen Staaten von Amerika

Im Schatten der Armut

USA 2016



__________________________________________________________________



Montag, 16.01.



Neue Beginnzeiten:



19.30Rätsel der Vergangenheit

Schwarze Löcher im Bermuda-Dreieck?

USA 2007



20.15Das Nevada-Dreieck - Mythos auf dem Prüfstand

Deutschland 2015



21.00Bigfoot - Mythos auf dem Prüfstand

Deutschland 2015



21.45Mysterien der Menschheit

Geheimnisvolle UFOs



22.25Vergangene Welten

Der wahre Dracula



23.10Rätsel der Vergangenheit

Wo lag der Garten Eden?



23.55Mythen-Jäger

Die Suche nach der Arche Noah

Großbritannien 2012



(weiter im Ablauf wie vorgesehen)

_____________________________________________________________________







Mittwoch, 18.01.



Neue Beginnzeiten:



20.15Terra X

Wilder Planet: Vulkane



21.00Terra X

Wilder Planet: Erdbeben

Deutschland 2013



21.40Katastrophen der Erdgeschichte

Planet in Gefahr

Großbritannien 2008



22.25Terra X

Wilder Planet: Stürme

Deutschland 2013



23.05Katastrophen der Erdgeschichte

Mega-Vulkane

Großbritannien 2008



23.50Katastrophen der Erdgeschichte

Asteroideneinschlag

Großbritannien 2008



(weiter im Ablauf wie vorgesehen)

_________________________________________________________________





Donnerstag, 19.01.



Neue Beginnzeiten:



1.05Terra X

Deutschlands Supergrabungen (1)

Deutschland 2012



1.45Terra X

Deutschlands Supergrabungen (2)

Deutschland 2012



2.30Das unterirdische Reich

Von Wunderwaffen und Sklavenarbeitern

Deutschland 2004



3.15Das unterirdische Reich

Von Festungen und Führerbunkern

Deutschland 2004



4.00Die geheimen Bunker der DDR und der Schweiz

Deutschland 2005



(weiter im Ablauf wie vorgesehen)









