SWR4 Blechduell geht in die dritte Runde / SWR4 Baden-Württemberg sucht die mitreißendsten Blasmusiker des Landes (FOTO)

(ots) -

SWR4 Baden-Württemberg bereitet allen Blas- und Brassbands zum

dritten Mal eine große Bühne. Bis 12. März sind diese deshalb

aufgefordert sich für das "SWR4 Blechduell 2017" zu bewerben. Das

Motto der Suche nach den mitreißendsten Blasmusikern des Landes

lautet "Blasmusik mal anders": Von traditioneller Polka über Jazz bis

hin zu Schlager, Pop und Urban Brass dürfen die Bands zeigen, was

Blasmusik alles kann. Voraussetzungen für eine Teilnahme sind eine

schriftliche Vorstellung der Band mit Foto sowie ein aussagekräftiges

Video und ein Hörbeispiel. Bewerben können sich die Bands aus

Baden-Württemberg, die aus mindestens zwei und maximal 30 Musikern

bestehen online unter SWR4.de/Blechduell. Das Mindestalter ist 16

Jahre. Blechblasinstrumente sollten in der Band dominieren, aber

andere Begleitinstrumente und Gesang sind zugelassen. Die

Vorentscheide und das Finale finden im Juni statt.



Erst zum Vorentscheid, dann ins Finale



Zunächst beurteilt eine Jury aus Mitgliedern der Blasmusikverbände

aus Baden-Württemberg, SWR4 Musikredakteuren und Redakteuren der

beteiligten Partnerzeitungen die eingereichten Stücke. Die 24 Bands,

die hinsichtlich Rhythmik, Dynamik, Zusammenspiel, Performance und

Originalität am meisten überzeugten, kommen in die nächste Runde und

treten dann im Juni gegeneinander an. Die Vorentscheide finden am

16.6. in Bad Mergentheim, am 17.6. in Wangen im Allgäu, am 23.6. in

Weinheim und am 24.6. in Lenzkirch statt. Dort sind dann neben der

Jury auch das Publikum vor Ort sowie am Radio und im Internet

gefragt: Sie wählen den jeweiligen Sieger per TED, Online und SMS.

Die vier Sieger kommen direkt ins Finale, das am Freitag, 30. Juni in

Dormettingen stattfindet. Die vier Zweitplatzierten haben auch noch

eine Chance ins Finale zu kommen. Hörer und Zuschauer können in der

Woche zwischen dem letzten Vorentscheid und dem Finale noch zwei



Wildcards an ihre Favoriten vergeben.



Ein neuer attraktiver Preis



Wer folgt auf die Siegerband von 2016, die "Baaremer Luusbuäbä"

aus Gutmadingen? Die Siegerband darf sich auf jeden Fall freuen: Der

neue Preis beinhaltet einen Auftritt auf der Mainstage beim Woodstock

der Blasmusik am 1. Juli 2017. Zehntausende besuchen jedes Jahr das

bekannte Blechblasfestival in Ort im Innkreis (Österreich).



