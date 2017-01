Faszination Hund: Neues Schulmaterial für den Sachunterricht an Grundschulen

Faszination Hund: Arbeitsmaterialien für die Grundschule © IVH

(firmenpresse) - Bremen, 10. Januar 2017 – Kinder begegnen Hunden immer wieder in verschiedenen Alltagssituationen: Ob auf dem Schulweg, im Bus oder in der Nachbarschaft – die Freude ist immer groß und wenn es nach den Kindern ginge, würden sie die süßen Vierbeiner sofort einpacken und mit nach Hause nehmen.



Da der artgerechte und liebevolle Umgang mit dem Hund allerdings einiges an Wissen voraussetzt, sollten Kinder so früh wie möglich an das Thema Hund herangeführt werden.



Mit den neuen Arbeitsmaterialien „Faszination Hund“ kann bereits in der Grundschule das Thema Hund kompetent und umfassend vermittelt werden: Von der Abstammung über den Körperbau bis hin zum richtigen Umgang mit dem Hund werden alle Themen des vorgegebenen Lehrplans abgedeckt. Zudem ist das Arbeitsmaterial liebevoll und kinderfreundlich gestaltet und bietet Schülern anhand verschiedener Identifikationsfiguren einen leichten Einstieg in das Thema.



Die neuen Materialien „Faszination Hund – Arbeitsmaterialien für den Sachunterricht an Grundschulen“ richten sich speziell an Lehrkräfte an Grundschulen. Die Schulmaterialien sind fachlich auf dem neuesten Stand – konzipiert von Sachkundelehrern, Didaktikern für Sachunterricht und Experten des Forschungskreises Heimtiere in der Gesellschaft – und auch für fachfremde Lehrkräfte ohne zeitraubende Vorbereitung geeignet.



Lehrkräfte können das Schulmaterial gegen eine Schutzgebühr von 10,00 Euro plus 7,50 Euro Versandkosten unter www.der-lehrerladen.de/ivh/shop/showprodlist.php?grp=1005 bestellen.



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

IVH-Schulservice

Der Industrieverband Heimtierbedarf (IVH) e.V. fördert insbesondere durch seine Öffentlichkeitsarbeit die tiergerechte und verantwortungsbewusste Heimtierhaltung. Im Mittelpunkt stehen dabei das Wohlbefinden des Heimtieres und seine Gesundheit. Hierbei wird auch das Ziel verfolgt, die konfliktfreie Integration des Heimtieres in die Lebenswelt der Tierhalter und deren Umfeld sicherzustellen.



Der IVH unterstützt aktiv die erfolgreiche und glückliche Mensch-Tier-Beziehung und ihre Weiterentwicklung und trägt hiermit zum Gemeinwohl bei.

Dies ist eine Pressemitteilung von

nolte-PR GmbH

PresseKontakt / Agentur:

IVH-Schulservice

c/o nolte-PR

Kirchbachstr. 95

28211 Bremen

Tel.: 0421-8305020

uta.carstensen(at)nolte-pr.de

Datum: 10.01.2017 - 12:50

Sprache: Deutsch

News-ID 1442736

Anzahl Zeichen: 1584

Kontakt-Informationen:

Firma: nolte-PR GmbH

Ansprechpartner: Uta Carstensen

Stadt: Bremen

Telefon: 0421-8305020



Meldungsart: Produktinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 10.01.2017



Diese Pressemitteilung wurde bisher 37 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung