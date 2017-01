"Der Druck auf Armenien wächst" angesichts einer Petition ans Weiße Haus, die sich zur zweitpopulärsten der Geschichte entwickelt

Der Erfolg der Petition ans Weiße Haus, in der die

Obama-Administration dazu aufgerufen wurde, "die Befreiung der von

Armeniern besetzten aserbaidschanischen Provinzen zu unterstützen",

setzt Armenien aufgrund der steigenden Aufmerksamkeit zunehmend unter

Druck, so Elkhan Suleymanov, Präsident des Verbands zur Entwicklung

der Zivilgesellschaft in Aserbaidschan und Initiator der Petition.



"'We the People' ist eine seriöse Plattform, die von der

Obama-Administration im Jahr 2011 eingerichtet wurde, und die

Reaktion des Weißen Hauses auf unsere Petition bedeutet für

Aserbaidschan echte politische Unterstützung", erläuterte Suleymanov.



Die Petition zur "Herstellung von Gerechtigkeit und Verhinderung

einer großen Katastrophe" ruft zum sofortigen Rückzug armenischer

Truppen aus den besetzten Gebieten in Bergkarabach und umliegenden

Provinzen auf, sowie dazu, mitzuhelfen, eine humanitäre Katastrophe

in der Region zu verhindern angesichts der Gefahren, die der

vernachlässigte Sarsang-Damm birgt, der sich in dem von Armenien

besetzten Gebiet befindet.



Dem US-amerikanischen Pew Research Center zufolge hat sich diese

Petition zur zweitpopulärsten in der Geschichte der Plattform

entwickelt, mit mehr als dreimal so vielen Unterschriften, wie zur

Sicherung einer Antwort vonseiten der Obama-Administration notwendig

ist.



In seiner Reaktion im Juni letzten Jahres hob das Weiße Haus

hervor, wie wichtig es ist, "die Gebiete um Bergkarabach wieder

zurück unter die Kontrolle Aserbaidschans zu geben", und drängte

darauf, dass Armenien und Aserbaidschan "Beherrschung zeigen sollen

und in unmittelbare Verhandlungen über eine umfassende Einigung

treten sollten", zu der auch "eine Bestimmung des Status von

Bergkarabach gehören sollte".



Die Petition wurde auf die im letzten Jahr von der



Parlamentarischen Versammlung des Europarates (PACE) erlassene

Resolution 2085 hin eingereicht, die Armenien einer

"Umweltaggression" und des "absichtlichen Entzugs" von Wasser aus dem

Sarsang-Stausee gegenüber den Aserbaidschanern bezichtigt. Sie

fordert außerdem "den sofortigen Rückzug der bewaffneten Kräfte

Armeniens aus den besetzten Gebieten."



"Wir haben im letzten Jahr wichtige Siege verzeichnen können",

sagte Suleymanov, fügte jedoch enttäuscht hinzu, dass Armenien auf

diese Forderungen nicht reagiert hat und stattdessen "in der

internationalen Gemeinschaft Verwirrung stiftet, indem es sich als

Konfliktpartei statt als Aggressor darstellt."



Neben PACE haben auch die Vereinten Nationen, das Europäische

Parlament und die OSZE den sofortigen und bedingungslosen Abzug der

armenischen Truppen aus den aserbaidschanischen Gebieten gefordert.



"Es ist entscheidend, dass wir das Thema weiterhin zur Sprache

bringen, internationalen Druck ausüben und Sanktionen gegen Armenien

verhängen", betonte Suleymanov.







Pressekontakt:

Eckart Sager

eckart.sager(at)gmail.com

+41 79-136-7419



Original-Content von: Azerbaijan Monitor, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Azerbaijan Monitor

