Die Solar-Log? Hybrid eControl-Box ?den Dieselverbrauch senken und den CO2-Ausstoß verringern

Mit der Solar-Log? Hybrid eControl-Box kann das Zusammenspiel zwischen PV-Anlagen und Dieselgeneratoren, in Regionen mit einem instabilen Stromnetzanschluss, optimal geregelt werden

(PresseBox) - In vielen Ländern gibt es Regionen, mit einem instabilen Stromnetz. Zur Überbrückung von Stromausfällen werden dort sehr oft Dieselmotoren eingesetzt. In Kombination mit einer PV-Anlage kann die Laufzeit der Dieselmotoren und damit der CO2-Ausstoß sowie der Verbrauch an fossilen Brennstoffen, auf ein Minimum reduziert werden. Hierfür hat das Unternehmen Sundays Data System (Solar-Log? France), ein langjähriger Servicepartner der Solare Datensysteme GmbH in Frankreich, die Solar-Log? Hybrid eControl-Box entwickelt.

Die Solar-Log? Hybrid eControl-Box lässt PV-Anlagen und Dieselgeneratoren effizient zusammenarbeiten. Dabei werden die Dieselgeneratoren als Absicherung sowie zur Netzführung genutzt. Sie sind immer mit einer möglichst minimalen Leistung aktiv.

Wenn PV-Strom zur Verfügung steht, dann wird dieser bevorzugt z.B. zur Versorgung einer Hotelanlage verwendet. Der Dieselgenerator läuft dabei mit minimaler Leistung, um ein stabiles Hausnetz zu gewährleisten. Steht nicht genügend PV-Strom zur Verfügung, dann gleicht der Dieselgenerator die Differenz aus.

Mit dieser Lösung ist es möglich, das Netz zu stabilisieren sowie einen sehr großen Teil des Strombedarfs mit PV-Energie abzudecken.

Sie interessieren sich für dieses Thema? Dann kontaktieren Sie die Solare Datensysteme GmbH (info(at)solar-log.com).



Die Solare Datensysteme GmbH (SDS) mit Sitz im schwäbischen Geislingen-Binsdorf ist eines der führenden Unternehmen in den Bereichen solares Monitoring, Smart Energy und Einspeisemanagement mit weltweitem Service für Betreiber und Installateure. Seit August 2015 ist SDS eine Tochtergesellschaft der BKW AG aus der Schweiz, eines international tätigen Energie- und Infrastrukturunternehmens mit Sitz in Bern, das knapp 5000 Mitarbeiter beschäftigt.

SDS hat sich auf die Entwicklung und den Vertrieb von Überwachungssystemen für Photovoltaikanlagen spezialisiert. Die Kernkompetenzen umfassen innovative Produkte mit kurzen Entwicklungszyklen und bestem Preis-Leistungs-Verhältnis.



SDS entwickelt und vertreibt unter anderem seit 2007 die Produktreihe Solar-Log?,die heute bereits weltweit in 100 Ländern verbaut istund 258.296 Anlagen mit einer installierten Leistung von 11,49 GWp überwacht. Die Lösungen der SDS leisten einen wichtigen Beitrag, um die erneuerbaren Energien erfolgreich in ein intelligentes Stromnetz zu integrieren und die Energiewende zu verwirklichen.

Weitere Informationen zum Unternehmen unter www.solar-log.com





Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die Solare Datensysteme GmbH (SDS) mit Sitz im schwäbischen Geislingen-Binsdorf ist eines der führenden Unternehmen in den Bereichen solares Monitoring, Smart Energy und Einspeisemanagement mit weltweitem Service für Betreiber und Installateure. Seit August 2015 ist SDS eine Tochtergesellschaft der BKW AG aus der Schweiz, eines international tätigen Energie- und Infrastrukturunternehmens mit Sitz in Bern, das knapp 5000 Mitarbeiter beschäftigt.

SDS hat sich auf die Entwicklung und den Vertrieb von Überwachungssystemen für Photovoltaikanlagen spezialisiert. Die Kernkompetenzen umfassen innovative Produkte mit kurzen Entwicklungszyklen und bestem Preis-Leistungs-Verhältnis.

SDS entwickelt und vertreibt unter anderem seit 2007 die Produktreihe Solar-Log?,die heute bereits weltweit in 100 Ländern verbaut istund 258.296 Anlagen mit einer installierten Leistung von 11,49 GWp überwacht. Die Lösungen der SDS leisten einen wichtigen Beitrag, um die erneuerbaren Energien erfolgreich in ein intelligentes Stromnetz zu integrieren und die Energiewende zu verwirklichen.

Weitere Informationen zum Unternehmen unter www.solar-log.com





Dies ist eine Pressemitteilung von

Solare Datensysteme GmbH

Datum: 10.01.2017 - 11:55

Sprache: Deutsch

News-ID 1442743

Anzahl Zeichen: 2784

Kontakt-Informationen:

Firma: Solare Datensysteme GmbH

Stadt: Geislingen-Binsdorf





Diese Pressemitteilung wurde bisher 21 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung