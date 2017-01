Tradition trifft Moderne

Der Online Shop"Weihrauch Paradies" präsentiert seine neue Homepage

(firmenpresse) - Tradition und Moderne sind Gegensätze, die sich nicht miteinander vereinbaren lassen? Der neue Weihrauch Online Shop "Weihrauch Paradies" beweist das Gegenteil. Hier wird die jahrtausendelange Tradition des Räucherns mit den Vorzügen des modernen Onlineshopping verbunden. Einst musste man hunderte Tage auf der "Weihrauchstraße" durch die arabische Wüste ziehen und hunderte Kilometer auf hoher See zurücklegen, um in den Genuss des exotischen Gutes Weihrauch zu kommen. Heute erledigt eine einzige Computermaus den Job, für den früher hunderte Kamele benötigt wurden. Mit wenigen Klicks landet der Weihrauch schnell und bequem direkt vor der Haustür. Die arabischen Händler würden staunen.

Derzeit über 50 verschiedene Weihrauchsorten und -mischungen umfasst das Sortiment des Shops und es wird stetig erweitert. In fünf verschiedenen Kategorien (Reiner Weihrauch, Kirchenweihrauch, Byzantinischer Weihrauch, Weihrauch aus ang. Klöstern und Weihrauch aus kath. Klöstern) präsentiert das "Weihrauch Paradies" das ganze breite Spektrum des edlen Harzes. So vielfältig er in seiner Herkunft, seiner Form, seiner Farbe und seinem Duft ist, so vielfältig sind auch seine Anwendungsbereiche. Schon antike Hochkulturen wie die alten Ägypter, die Griechen oder die Römer schätzten Weihrauch für seine wohltuende und bisweilen heilende Wirkung. In religiösen Ritualen pflegte man mit Weihrauch in Verbindung zu den Göttern zu treten und seinen spirituellen Geist zu reinigen. Auch heute noch erfreut sich Weihrauch als Hausmittel großer Beliebtheit. Egal ob für den zeremoniellen, öffentlichen Gebrauch in der Kirche oder für den privaten Gebrauch in den eigenen vier Wänden, im "Weihrauch Paradies" findet sich für jeden Anlass der richtige Weihrauch. Neben dem Sortiment an Weihrauch bietet der Shop auch anderes Räucherwerk an. Zum richtigen Räuchern der Duftstoffe findet sich eine Auswahl an Zubehör, dass sowohl praktischen als auch ästhetischen Ansprüchen gerecht wird.

Anders als bei seinem Sortiment richtet sich der Shop bei der Aufmachung der Internetseite nach der Devise "weniger ist mehr". Die Homepage verfügt über ein schlichtes Design, das den Fokus auf eine benutzerfreundliche Handhabung legt. Klare Navigationsstrukturen und hochwertige Webseiteninhalte runden das Shoppingerlebnis ab. Übersichtlich, unmittelbar, unkompliziert - so lauten die Schlagwörter. Beim Service wird jedoch nicht gespart. Bei Fragen steht jederzeit eine Kontaktadresse zur Verfügung, Lieferungen ab 60 Euro erfolgen versandkostenfrei und, sofern nicht anders in der Produktbeschreibung angegeben, erfolgen alle Lieferungen im Laufe von zwei bis drei Werktagen.





Der Weihrauch Online Shop "Weihrauch Paradies" bietet ein breites Sortiment an qualitativ hochwertigem reinen Weihrauch und exklusiven Weihrauchmischungen sowie anderem Räucherwerk. Neben den Duftstoffen wird eine große Auswahl an Zubehör für das optimale Räuchererlebnis angeboten. Weihrauchliebhaber und solche, die es werden wollen finden hier alles, was ihr Herz begehrt. Zusätzlich finden Nutzer auf dem Blog der Webseite wertvolle Informationen rund um das Thema Weihrauch, Räucherwerk und Räuchern.

Weihrauch Paradies

Weihrauch Paradies

Gerhard Hermenau

Am Grund 16

86489 Deisenhausen

info(at)weihrauch-paradies.de

+49 (0) 8282 88 08 91

http://www.weihrauch-paradies.de/



