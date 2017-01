Kinderhilfswerk Plan trauert um Alt-Bundespräsident Roman Herzog /

Alt-Bundespräsident übernahm millionste Patenschaft für Mädchen aus Bolivien

(ots) - Das Kinderhilfswerk Plan International Deutschland

trauert um den früheren Bundespräsidenten Prof. Dr. Roman Herzog. Der

Bundespräsident a.D. starb im Alter von 82 Jahren. In seiner Funktion

als Bundespräsident engagierte sich Roman Herzog auch für die Arbeit

der Kinderhilfsorganisation Plan International. 1997 übernahm er die

Ehrenpatenschaft für das millionste Plan-Patenkind Alexandra aus

Bolivien.



Als Plan International Deutschland im März 2014 sein 25-jähriges

Bestehen feierte, begründete der Alt-Bundespräsident die Übernahme

seiner Plan-Patenschaft mit den Worten: "Ich bin tief davon

beeindruckt, dass so viele Mitbürgerinnen und Mitbürger sich dafür

entschieden haben, Mädchen und Jungen in Entwicklungsländern durch

Übernahme einer Patenschaft oder durch Spenden eine Zukunft zu geben.

Plan International Deutschland e.V. leistet seit 25 Jahren

nachhaltige Hilfe für Kinder und Jugendliche in Not, gibt Hoffnung

und eröffnet Perspektiven. Gern habe ich die Patenschaft für das

weltweit millionste Plan-Patenkind Alexandra übernommen. Jedes Kind,

das die Chance zu einem besseren Leben erhält, macht unsere Welt

lebenswerter."



Dr. Werner Bauch, Vorstandsvorsitzender von Plan International

Deutschland: "Prof. Dr. Roman Herzog hat sich engagiert und mit

ganzem Herzen unsere Arbeit unterstützt. Er hat uns Mut gemacht,

unsere Ideen für eine bessere Welt für Mädchen und Jungen weiter zu

entwickeln. Wir danken ihm von Herzen, dass er auch unsere Arbeit

unterstützt und wertgeschätzt hat."







