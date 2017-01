M PHARMACEUTICAL INC. plant Expansion des Vertriebs von erfolgreichen rezeptfreien Produkten



VANCOUVER, B.C., KANADA (10. Januar 2017) - M Pharmaceutical Inc. (CSE: MQ, OTCQB: MPHMF, FWB: T3F2), (das Unternehmen oder M Pharma) hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen Vorbereitungen für den Aufbau umfassender Infrastruktureinrichtungen trifft, weitere Produktforschungs- und -entwicklungsaktivitäten setzt und eine internationale Expansion in den Vereinigten Staaten, Kanada, Südamerika und der Europäischen Union anstrebt, um die aktuellen Umsatzzahlen des derzeitigen Eigentümers der rezeptfrei erhältlichen Produkte, die in Kürze übernommen werden sollen, zu steigern. Diese Produkte sind Gegenstand einer am 4. Januar 2017 angekündigten Übernahmevereinbarung, die noch von behördlicher Seite genehmigt werden und die Due-Diligence-Auflagen erfüllen muss, jedoch noch im Januar 2017 abgeschlossen werden soll.



Sobald diese innovativen Rezepturen von L-Arginin, Menthol und anderen essentiellen Inhaltsstoffen für die lokale Anwendung als neue Marke auf den Markt gebracht worden sind, werden sie Millionen von Frauen, die unter Libidomangel, vaginaler Trockenheit, Schmerzen beim Geschlechtsverkehr sowie anderen gesundheitlichen Problemen leiden, neue natürliche Lösungsansätze bieten, so Gary Thompson, CEO von M Pharmaceutical USA. L-Arginin, eine semi-essentielle Aminosäure und Vorstufe der Stickstoffmonoxidsynthese, ist für eine normale sexuelle Erregung bei Männern und Frauen gleichermaßen wichtig. Im Rahmen erster Studien berichteten rund 80 % der Frauen über eine raschere Lubrikation und 70 % über eine gesteigerte Lubrikationsqualität. Darüber hinaus gaben 65 % der weiblichen Studienprobanden an, mehr Orgasmen zu empfinden, 66 % kamen schneller zum Orgasmus und 74 % berichteten über intensivere Orgasmen. Diese rezeptfrei erhältlichen Produkte, die außerhalb der Vereinigten Staaten bereits seit 15 Jahren erfolgreich vertrieben und neuerdings auch in einer parabenfreien Neurezeptur angeboten werden, sollen nun einer deutlich größeren Zielgruppe, die nach Behandlungsmöglichkeiten für diese sehr häufig anzutreffenden Probleme sucht, zugänglich gemacht werden. Wir planen einen Geschäftsansatz, der den Vertrieb verschiedener Produkte über mehrere Vertriebskanäle vorsieht. Unter anderem wollen wir mit mehreren Vertriebspartnern Verträge für den Marken- bzw. Private-Label-Vertrieb abschließen, setzen wieder verstärkt auf Partnerschaften mit Hausärzten und planen eine großangelegte Verkaufsstrategie, die sich direkt an den Verbraucher richtet.





Über M Pharmaceutical Inc.



M Pharmaceutical Inc. wurde Anfang 2015 gegründet und ist ein auf klinische Studien spezialisiertes Unternehmen, das innovative Technologien im Zusammenhang mit Fettleibigkeit und Gewichtsmanagement entwickelt. Neben der vor kurzem erfolgten Übernahme von C-103, einer Neurezeptur des von Chelatexx, LLC vermarkteten Produkts Orlistat, wird sich das Unternehmen auch auf die Entwicklung seiner Trimeo-Kapseln konzentrieren. Es handelt sich dabei um einen temporär steuerbaren Pseudobezoar für die nicht invasive Reduktion des Magenvolumens zur Behandlung der Fettleibigkeit, für den das Unternehmen die Exklusivrechte besitzt. Das Unternehmen hat außerdem vor kurzem ein von der FDA zugelassenes Produkt zur Infertilitätsbehandlung unter dem Markennamen ToConceive erworben, bei dem es sich um das erste vom Unternehmen angebotene Produkt für den Bereich Frauengesundheit handelt.



M Pharma wird an der Canadian Securities Exchange (CSE) unter dem Kürzel MQ, im OTCQB-Markt unter dem Kürzel PHMF und an der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) unter dem Kürzel T3F2 gehandelt.



Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Mit der Verwendung von Ausdrücken wie prognostizieren, fortsetzen, schätzen, erwarten, können, werden, planen, sollten, glauben und ähnlichen Ausdrücken soll auf zukunftsgerichtete Aussagen hingewiesen werden. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen solche zukunftsgerichteten Aussagen beruhen, angemessen sind, sollten solche zukunftsgerichteten Aussagen nicht überbewertet werden, da das Unternehmen nicht garantieren kann, dass sich diese als richtig erweisen werden. Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Hinblick auf die Vermarktung der Rechte an den biomedizinischen Technologien und Arzneimitteltechnologien des Unternehmens und auf den Erwerb der Rechte an neuen Produkten. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen auf zukünftige Ereignisse und Umstände beziehen, sind sie typischerweise Risiken und Unsicherheiten unterworfen. Diese Aussagen wurden unter Bezugnahme auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Pressemeldung getätigt. Aufgrund verschiedener Faktoren und Risiken können sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die derzeit erwartet werden. Dazu zählen auch diverse Risikofaktoren, die in den vom Unternehmen veröffentlichten Unterlagen beschrieben werden und im Unternehmensprofil auf www.sedar.com sowie in den bei der CSE eingereichten Unterlagen (www.cnsx.ca) zu finden sind. Solche Risikofaktoren könnten dazu führen, dass das Unternehmen seine biomedizinischen Technologien nicht erfolgreich vermarkten kann.



Hinweis zu Prüfpräparaten: C-103 und Trimeo sind Prüfpräparate und daher außerhalb von zugelassenen klinischen Studien nicht erhältlich. Aussagen über die Sicherheit und Wirksamkeit dieser Präparate wurden weder von Health Canada, dem kanadischen Pendant der U.S. Food and Drug Administration, noch von einer anderen internationalen Regulierungsbehörde bewertet.



Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!









