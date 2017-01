Der neueste technologische Smartphone-Gigant enthüllt - Honor 6X

(ots) - Honor, die führende Smartphone

e-Marke in der Huawei-Gruppe, hat auf der Messe CES 2017 den neuesten

starken Technologie-Giganten enthüllt: Honor 6X, das sich durch eine

große Bandbreite von Premium-Funktionen auszeichnet, wie zum Beispiel

Rück-Kamera mit Dual-Objektiv, Akku mit langer Lebensdauer und hohe

Leistungsfähigkeit. Das Debüt von Honor 6X markiert ein weiteres Jahr

des schnellen Wachstums und des Erfolgs für Honor. Mit Beginn des

Jahres 2017 kündigt Honor eine Reihe von strategischen Kooperationen

mit globalen Partnern an, die ebenfalls Internet-basiert sind und von

den Produkten, Serviceleistungen und Geschäftsmodellen für die

Generation der Jahrtausendwende angekurbelt werden.



Foto - http://mma.prnewswire.com/media/455071/Honor.jpg



Im Jahr 2017 decken die globalen digitalen Partnerschaften von

Honor die Bereiche Musik, Nachrichten, Tools und Spiele ab. Dieser

Einsatz zur Erweiterung seiner Präsenz im Internet und im

App-basierten Umfeld ist ein weiterer mutiger Schritt von Honor, um

in eine neue Ära der gemeinsam geschaffenen und spannenden

Nutzererfahrungen einzutauchen, die auf die Generation der Millenials

abzielen.



Herr George Zhao, Präsident von Honor, erklärte: "Wir möchten

unseren Partner auf der ganzen Welt unseren besonderen Dank

aussprechen. Wir sind davon überzeugt, dass die von uns geschaffene

Win-Win-Situation Synergien für viele von uns ermöglicht, um

herausragende Geschäftsergebnisse zu erreichen, die mit den

individuellen Kapazitäten nicht zu erzielen sind. Gleichzeitig werden

bessere mobile Internet-Erfahrungen für Digital Natives geboten, um

deren wachsende Bedürfnisse und Präferenzen zu erfüllen. Die

Leistungen, die die umfassenden Partnerschaften bringen, bezeugen das

von Honor 6X verkörperte Motto: "Double or Nothing!"



Wichtige Funktionen von Honor 6X





Das Honor 6X läuft auf einem Kirin 655 SoC (Ein-Chip-System) mit

einem Octa-Core-Prozessor und bietet ein 5,5-Zoll Voll-HD-Display

(1920*1080p) mit 2,5D gewölbter Glasfläche. Echte Fans der Fotografie

werden von der neuen 12MP + 2MP Dual-Objektiv-Kamera mit mehreren

Aufnahmemodi begeistert sein. Gleichzeitig gehören zum Konzept der

neuen funktionalen Überraschungen die folgenden: geteilter

Bildschirm, Scroll-Bildschirm, Video-Verbesserung sowie

Augenfreundlichkeit-Modus und 3.340 mAh Akkulebensdauer. Neben diesen

Leistungen sind viele andere Verbesserungen bei Performance, Kamera,

Display und der gesamten Nutzererfahrung umgesetzt worden, damit die

Millenial-Generation eine Welt voller Musik, Gaming und Filme

genießen kann.



Zentrale Punkte der globalen Partnerschaften von Honor



Gameloft



Im Rahmen der Marktlancierung von Honor 5X im Mai 2016 ging Honor

eine Partnerschaft mit Gameloft ein, einem führenden Unternehmen für

die Entwicklung und Veröffentlichung von mobilen Spielen, um eine

motivierende Initiative zu starten: The Asphalt 8 Honor Cup. Dieser

Wettbewerb ermöglichte Spielern in den gesamten Vereinigten Staaten,

Frankreich, Deutschland und in Russland Kopf-an-Kopf-Rennen in den

Honor- und Gameloft-Communities im populären mobilen Spiel Asphalt 8:

Airborne. Nach der erfolgreichen Kooperation von Honor 8 werden

ebenfalls drei neue Spiele im neuen Honor 6X präsentiert.



AccuWeather



AccuWeather wird für Honor 6X das AccuWeather bereitstellen, das

sich aus Widget-Infos und detaillierten Wetterinformationen

zusammensetzt. Diese Informationen bieten den Nutzern

Wetterbedingungen weltweit und in Echtzeit mit erstklassiger

Genauigkeit und Vorhersagen über fünf Tage oder auch stündlich.



Santa Claus's War of Honor von Kika



Um die Veröffentlichung von Honor 6X während der Feiertage zu

gebührend zu feiern, hat sich Honor mit Kika zusammengetan, einem

kreativen Entwicklungsunternehmen für innovative Technologien, das

Nutzer-Ansichten durch Tastaturanwendungen der nächsten Generation

unterstützt. Dadurch wurde das Spiel Santa Claus's War of Honor

entwickelt, bei dem Gewinner die Chance haben, ein Honor 6X oder

einen Kika Geschenk-Coupon zu erhalten.



JAM Honor Musikwettbewerb



Honor hat mit dem Musik-Macher JAM kooperiert, um Millenials die

Möglichkeit zu bieten, ihren eigenen inneren Künstler zu entdecken

und ihre Musik auf jedem Smartphone zu kreieren. Im Rahmen dieser

Zusammenarbeit organisieren beide Marken den Double or Nothing

Globalen Musikwettbewerb, der Millenials auf der ganzen Welt

auffordert, ihrer musikalischen Kreativität freien Lauf zu lassen und

Musikstücke mithilfe der neuen Jam-App mit Honor-Elementen zu

produzieren.



Über Honor



Honor ist eine führende, zur Huawei Group gehörende e-Marke für

Smartphones. Ganz im Sinne ihres Leitspruchs "For the Brave" zielt

die Marke darauf ab, den Bedürfnissen der Digital Natives durch die

für das Internet optimierten Produkte gerecht zu werden, die ein

überragendes Benutzererlebnis bieten, zum Handeln inspirieren, die

Kreativität fördern und junge Menschen zur Verwirklichung ihrer

Träume anspornen. Damit stellt Honor seinen eigenen Mut unter Beweis,

die Dinge anders anzupacken, um den Kunden die neuesten Technologien

und Innovationen zugänglich zu machen.







Pressekontakt:

Fay Pang

+852 2963 6728

fay.pang(at)bm.com



