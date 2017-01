Gaby Köster (55) im Interview mit Meins: "Der Schlaganfall hatte auch was Gutes!" (FOTO)

Vor neun Jahren stellt ein Schicksalsschlag das Leben von Gaby

Köster auf den Kopf - die Comedy-Queen erleidet einen Schlaganfall,

der ihr Leben auf der Überholspur des Erfolgs plötzlich abbremst.

Doch trotz der Krankheit hat sie ihren berühmten Humor nicht

verloren. Mit ihrer mitreißenden und positiven Art ist sie für ihre

Fans eine Mutmacherin. In der neuen Meins (EVT 11.01.) spricht die

55-Jährige über die Krankheit, persönliche Neuanfänge und ihre

Rückkehr auf den Bildschirm. "Ich glaube inzwischen, dass ich vielen

Leuten Mut mache. Aufgeben kann schließlich jeder", sagt die Kölnerin

selbstbewusst.



Vor ihrem Schlaganfall überfordert sich die Powerfrau oft selbst

und hat Probleme damit, auch mal Hilfe von anderen anzunehmen: "Ich

bin ein Mensch, der immer alles allein gemacht hat. Darum trifft mich

das Ganze auch besonders schwer. Wobei ich mir aber immer wieder

sage, dass nichts umsonst passiert. Ich glaube ja, dass ich den

Schlaganfall deshalb gekriegt habe, damit ich lerne, mir auch mal

helfen zu lassen."



Trotz der anfänglichen Schwierigkeiten, ihre Hilflosigkeit zu

akzeptieren, kämpft sich Köster Schritt für Schritt zurück in ein

normales Leben - immer unter den Augen der Öffentlichkeit. Dass ihre

Bekanntheit es ihr noch schwerer gemacht hat, wieder auf die Füße zu

kommen, glaubt Gaby Köster nicht: "Ich kenne es ja gar nicht anders.

Aber sobald man in der Öffentlichkeit steht, bewegt man sich

automatisch wie unter einem Brennglas." Durch den Schlaganfall hat

sich die Einstellung der Komikerin dem Tod gegenüber verändert: "Am

Anfang hat man schon mehr Angst davor, aber das hört nach einer Weile

auch wieder auf. Ich weiß nur, dass die Endlichkeit nichts Schlimmes

ist, vor dem man Angst haben müsste. Selbst wenn man stirbt, ist das

auch nicht schlimm."



Das vollständige Interview mit Gaby Köster erscheint in der neuen

Meins (02/2016, EVT 11. Januar). Auszüge sind bei Nennung der Quelle

Meins zur Veröffentlichung frei.



