Avnet Silica bietet Fairchild-Produktportfolio als Teil des ON Semiconductor Angebots an

Mit der Akquisition von Fairchild durch ON Semiconductor erhalten Avnet Silica Kunden Zugang zu einem erweiterten Produktportfolio

(PresseBox) - Avnet Silica, ein Unternehmen der Avnet, Inc. (NYSE: AVT), bietet nach der Übernahme von Fairchild Semiconductor durch ON Semiconductor das gesamte Produktangebot von ON Semiconductor an.

Mit der Übernahme ist ON Semiconductor nun ein führender Anbieter von Power-Management- und Analog-Halbleiterbausteinen für verschiedenste Anwendungen und Endmärkte. Die vollständige Produktpalette aus ON Semiconductors Power Solutions Group, Analog Solutions Group und Image Sensor Group steht über Avnet Silica zur Verfügung. Das Angebot von Fairchild Semiconductor ist in das Gesamtportfolio von ON Semiconductor integriert, einschließlich Leistungselektronik für Elektrofahrzeuge, intelligente Module für industrielle Anwendungen und Stromversorgungslösungen für tragbare intelligente Geräte.

?Avnet Silica ist stolz darauf, die Dinge für den Kunden so einfach wie möglich zu gestalten?, erklärte Mario Orlandi, President bei Avnet Silica. ?Da wir nun das gesamte Angebot an Bauelementen von ON Semiconductor zur Verfügung stellen, einschließlich der seit der Übernahme hinzugekommenen Produkte, wird es keine Unterbrechungen in der Lieferkette mehr geben.?

?Wir freuen uns, den Vertrieb der neu hinzugekommen Produkte bei Avnet Silica mit einzubinden?, so Jeff Thomson, Vice President, Global Channel Sales bei ON Semiconductor. ?Aufgrund unserer langjährigen Zusammenarbeit sind wir überzeugt, dass Avnet Silicas technisches Know-how ? vor allem im Bereich der Leistungselektronik ? unseren gemeinsamen Kunden einen Mehrwert bietet.?

Das erweiterte Angebot von ON Semiconductor umfasst nun Automotive-qualifizierte, Nieder-, Mittel- und Hochspannungs MOSFETs, IGBTs, LDOs und Schaltnetzteile. Damit stehen Lösungen für herkömmliche Verbrennungsmotoren als auch für den Markt der Elektro- und Hybrid-Elektrofahrzeuge (EV/HEV) zur Verfügung. Industriekunden haben nun Zugriff auf das komplette Angebot für Antriebstechnik, darunter Stromversorgungsmodule, diskrete Bauelemente, BLDC-Motorsteuerungs-ICs und IPMs. Die Einbindung von Fairchilds IGBTs für Solar-Wechselrichter, Super-Junction MOSFETs und GaN-Leistungsschalter für Netzwerk-, Cloud-, Telekommunikations- und Rechenzentren positioniert ON Semiconductor nun als führenden Anbieter im Industriemarkt.



Das gesamte Produktangebot steht nun über Avnet Silica zur Verfügung.



Avnet Silica ist der europäische Halbleiterspezialist von Avnet Inc., einem der führenden globalen Distributoren, der eine intelligente Verbindung zwischen Kunden und Zulieferern schafft. Das Unternehmen sorgt für weniger komplexe Abläufe, da kreative Lösungen, Technologie und Logistiksupport bereitgestellt werden. Avnet Silica ist seit vielen Jahren ein Partner führender Halbleiterhersteller und innovativer Lösungsanbieter. Mit einem Team von mehr als 200 Applikationsingenieuren und technischen Spezialisten unterstützt Avnet Silica Projekte von der Idee über das Konzept bis hin zur Produktion. Weitere Informationen unter: www.avnet-silica.com

Über Avnet, Inc.

Von Komponenten bis zu Cloud-Lösungen und vom Design bis zur Auslieferung - Avnet, Inc. (NYSE: AVT) unterstützt mit einem wettbewerbsfähigen Portfolio innovativer Produkte, Services und Lösungen weltweit den Erfolg von Kunden, die Technologielösungen konzipieren, verkaufen und nutzen Avnet ist ein Fortune-500-Unternehmen und im Geschäftsjahr 2016 einen weltweiten Umsatz von 26,2 Milliarden US-Dollar erzielt. Weitere Informationen unter: www.avnet.com.





Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 10.01.2017 - 13:20

