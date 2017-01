/ New Media & Software

Dr. Michael Schiffmann ist neuer Geschäftsführer der update texware GmbH

(firmenpresse) - Kulmbach, 09.01.2017: Dr. Michael Schiffmann ist seit dem 1. Januar 2017 neuer Geschäftsführer der update texware GmbH. Der langjährige Geschäftsführer und Mitgesellschafter Friedrich J. Römer wird Ende Juli 2017 in den Ruhestand treten. Bis dahin werden Dr. Michael Schiffmann und Friedrich J. Römer gemeinsam die Geschäfte der update texware GmbH leiten.

Dr. Michael Schiffmann, 51, ist seit dem 1. Januar 2017 Geschäftsführer der update texware GmbH. Als promovierter Wirtschaftswissenschaftler begann Dr. Schiffmann seine berufliche Laufbahn 1996 als SAP-Berater bei der Roedl & Partner GmbH. Seine beruflichen Stationen führten ihn zum Geschäftsführer der HSB Systemhaus GmbH und zum Vorstand der Rödl Consulting AG. Er war Mitglied der Geschäftsleitung der SINTEC Informatik GmbH sowie Prokurist der fidelis HR GmbH, wo er zuletzt das Sales- und Accountmanagement Private Organisations leitete. Dr. Schiffmann verfügt über eine ausgewiesene Expertise im IT-Consulting sowie über langjährige praktische Erfahrungen in der Projektsteuerung und im IT-Betrieb. So war er zum Beispiel für den Aufbau und den reibungslosen Betrieb von 3 Rechenzentren zuständig.

Dr. Schiffmann wird die erfolgreiche Arbeit seines Vorgängers Friedrich J. Römer fortsetzen und die Ausrichtung der update texware GmbH zum Kompetenzzentrum für IT-Lösungen in der Textil- und Bekleidungsbranche vorantreiben. Die update texware GmbH betreut weltweit mehr als 180 Unternehmen mit mehr als 5.000 Anwendern. Die ERP Business Software texware/CS deckt die gesamte textile Wertschöpfungskette "from sheep to shop" ab. Zahlreiche Textilunternehmen unterschiedlichster Ausprägung arbeiten mit dem modularen ERP-System texware/CS, das mit speziell zugeschnittenen Versionen die Anforderungen der Garn- oder Flächenproduktion, der Veredelung und Konfektion sowie des Textilhandels abdeckt. Dahinter steht ein kompetentes Unternehmen, das die Erfolgsfaktoren und Prozessschritte aus zahlreichen Umsetzungen genau kennt und ihre Sprache spricht.

Erfolgsgarant: Fokussierung auf die Textilbranche gepaart mit Softwarekompetenz auf Experten-Niveau

"Die update texware GmbH fokussiert sich mit Ihren ERP-Lösungen ausschließlich auf die Textilbranche. Unsere Berater und Programmierer verfügen deshalb über ein explizites technisches Prozesswissen und eine hohe Lösungskompetenz. Es ist unser Ziel, die Spezialisierung auf die Textilbranche sowie die erheblichen Vorteile unserer ERP Business Software gezielt zum Einsatz zu bringen. Wir werden unsere Softwareentwicklung und unseren Vertrieb weiter stärken, um unseren Anwendern das ausgereifteste Werkzeug an die Hand zu geben. Wir helfen damit auch unseren Kunden ihre IT zukunftsfähig zu gestalten.", betont Dr. Schiffmann.





update texware GmbH - Textile Software Competence

Die update texware GmbH entwickelt und vertreibt seit mehr als 35 Jahren ERP Business Software, die speziell auf die Anforderungen der Textil- und Bekleidungsindustrie sowie des Textilhandels zugeschnitten sind. Mit texware/CS, der ERP Business Software für die gesamte textile Wertschöpfungskette, ist update texware führender Branchensoftware-Anbieter. Eine Vielzahl namhafter internationaler Unternmehmen vertrauen der ERP Business Software Lösung von update textware.

