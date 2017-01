Einkaufserlebnis für echte Fans: Onlineshop für Fußballklub mit Magento 2.0

atlantis media realisiert für EVENTIM Sports neuen Merchandising-Shop des Traditionsvereins SpVgg Greuther Fürth mit Magento 2.0

(firmenpresse) - Hamburg, 10.01.2016 +++ atlantis media, eine Full Service Agentur für die Digitalisierung von Geschäftsprozessen und moderne E-Commerce-Systeme ( www.atlantismedia.de), hat für die CTS EVENTIM Sports GmbH den neuen Onlineshop der Spielvereinigung Greuther Fürth realisiert. Die Fußballprofimannschaft des 1903 gegründeten Vereins spielt aktuell in der zweiten Bundesliga einen erfrischenden Offensivfußball. Dementsprechend groß ist die Nachfrage nach Merchandising-Artikeln, die der Verein seinen Fans jetzt mit dem leistungsstarken Onlineshop von EVENTIM Sports sehr serviceorientiert anbieten kann.

Technisch auf dem neuesten Stand

Der Hamburger Dienstleister atlantis media hat den neuen Webshop der SpVgg Greuther Fürth auf Basis des Open Source Shopsystems Magento 2.0 entwickelt. Seit 2006 setzt das gleichnamige Unternehmen mit seiner Software Standards im digitalen Handel und hat aktuell mit Magento 2 die nächste Generation der E-Commerce-Plattform am Markt etabliert. Die komplett überarbeitete Softwarearchitektur sorgt unter anderem für starke Verbesserungen hinsichtlich Performance, Skalierbarkeit und Flexibilität.

Der neue Online-Fanshop der SpVgg Greuther Fürth wird von der Firma EVENTIM Sports zur Verfügung gestellt, die sich bereits für das Ticketing der Spielvereinigung verantwortlich zeigt. EVENTIM Sports bietet ein umfassendes Produkt- und Leistungsportfolio für alle Wertschöpfungsstufen des Ticketing im Sport: Von modularen Systemlösungen in den Bereichen Ticketing, CRM, Access und Resale bis hin zu maßgeschneiderten Services in den Feldern Consulting, Vermarktung, Ticket-Shops & -Hotlines. Die von atlantis media entwickelte Merchandising-Lösung beinhaltet alle Standardfunktionen, die Kunden und Shopbetreiber heute erwarten, wie etwa eine umfangreiche Produkt- und Warenkorbdarstellung, eine große Auswahl unterschiedlicher Bezahlarten sowie vielfältige Such- und Filterfunktionen. Zudem verfügt der Shop neben einer Live-Schnittstelle zum Warenwirtschaftssystem auch über eine Möglichkeit zum Bestellungs-Tracking und einen Trikot-Konfigurator als Highlight. Ein an die Corporate Identity des "Kleeblatts" angepasstes Layout, eine intuitive Benutzerführung und eine übersichtliche Menüstruktur bereiten den Besuchern einen unkomplizierten und zugleich angenehmen digitalen Einkauf.

Direkte Shop-Anbindung vereinfacht Kundenprozesse und Abläufe

Als Dienstleister überzeugte atlantis media die CTS EVENTIM Sports GmbH vor allem durch die umfassende Projekterfahrung mit Magento Shoplösungen. Von großer Bedeutung war auch, dass der IT-Experte seit vielen Jahren im Bereich der Schnittstellenentwicklung zur Datenintegration tätig ist. Das dabei erworbene Know-how ermöglichte eine reibungslose Anbindung des Shops an das neue Warenwirtschafts-System der SpVgg Greuther Fürth. "Wir haben uns bewusst für Magento 2.0 entschieden, weil die neue Technologie und Systemarchitektur im Zusammenspiel mit Ticketing große Performance-Vorteile verspricht", argumentiert Dr. Julian de Grahl, Geschäftsführer der CTS EVENTIM Sports GmbH. "Wir wollen dieses Geschäftsfeld zukünftig weiter ausbauen und die Lösung weiteren Kunden zur Verfügung stellen. Mit atlantis media haben wir einen kompetenten und zuverlässigen Partner für dieses Vorhaben gefunden." Bereits kurz nach Onlinestellung war der neue Shop gut frequentiert. Der Traditionsverein ist sich sicher, dass das Merchandising unter shop.greuther-fuerth.de bei den Fans auch in Zukunft punkten wird.





Über atlantis media

atlantis media ist eine Full Service Agentur für die Digitalisierung von Geschäftsprozessen und moderne E-Commerce-Systeme. Das Unternehmen wurde 1994 in Hamburg gegründet und entwickelt heute anspruchsvolle Softwarelösungen für B2B- und B2C-Kunden. Bei der Entwicklung und Umsetzung von Onlineshops, Webapplikationen und Business-Intelligence-Lösungen zeichnet sich atlantis media durch langjährige Erfahrung aus. Das Leistungsspektrum deckt eine große Bandbreite an IT-Dienstleistungen ab: von der Ist-Analyse und Neukonzeption über die Einführung und Anpassung von Standardsoftware bis hin zur Entwicklung komplett individueller Lösungen - bei atlantis media erhalten Kunden alles aus einer Hand.



Als offizieller Partner von Tableau, Talend und SugarCRM, Spezialist für Magento und Business Partner von Shopware ist atlantis media immer auf dem technisch neuesten Stand. In diesem Zusammenhang verfügt das Unternehmen über besonderes Know-how bei der Einbindung von Applikationen über Schnittstellen in vorhandene IT-Landschaften. Das interdisziplinäre Team betreut digitale Projekte ganzheitlich - Kundenzufriedenheit, Teamgeist, Transparenz und Leidenschaft zählen zu den zentralen Werten der Full Service Agentur. Kunden von atlantis media sind unter anderem: Beko Deutschland, found4you.de, imcopex Office Supplies, Jungheinrich, Knuth Machine Tools, REYHER und Zytoservice Deutschland.



Über CTS EVENTIM Sports

EVENTIM Sports bietet ein umfassendes Produkt- und Leistungsportfolio für alle Wertschöpfungsstufen des Ticketing im Sport: Von modularen Systemlösungen in den Bereichen Ticketing, CRM, Access und Resale bis hin zu maßgeschneiderten Services in den Feldern Consulting, Vermarktung, Ticket-Shops & -Hotlines.

EVENTIM Sports ist ein Tochterunternehmen der CTS EVENTIM AG & Co. KGaA, die mit Aktivitäten in 26 Ländern und mehr als 140 Mio. verkauften Tickets pro Jahr Europas Marktführer für Ticketing und Live-Entertainment ist. Über unsere Landesgesellschaften sind die Produkte der EVENTIM Sports auch bereits in den Niederlanden, der Schweiz und Österreich im Einsatz.



Über die SpVgg. Greuther Fürth

Die 1903 gegründete Spielvereinigung Greuther Fürth spielt aktuell in der 2. Fußball Bundesliga und steht für attraktiven Fußball, gespielt von einer jungen Mannschaft

mit offensiver Grundausrichtung in einem familiären Umfeld. Jung, talentiert, aufstrebend,

sympathisch und familiär, das macht das Kleeblatt aus. Die SpVgg. betreibt einen Online-Shop für den Verkauf von ca. 500 Merchandising-Produkten, wie z.B. Trikots.

