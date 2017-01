CroNiPlus: Neuer Hochleistungsbohrer für die Serienfertigung von Abgasturboladern

Durch geringe Aufbauschneidenbildung Standmengen verdreifachen

(firmenpresse) - Sien, 10.01.2017 - Müller Präzisionswerkzeuge, führender Anbieter von Sonderwerkzeugen für die metallverarbeitende Industrie, hat mit dem CroNiPlus einen Hochleistungsbohrer speziell für die Serienfertigung von Abgasturboladern (ATL) für Ottomotoren entwickelt. Bis dato scheiterte eine effektive, wirtschaftliche Bearbeitung in Großserienfertigung an Abgastemperaturen von über 900 Grad Celsius bei Benzinmotoren, die ein extrem hitzebeständiges, zum Aufbau neigendes Materialgefüge aus Chrom, Nickel und Silicium erfordern. Der CroNiPlus mit neu entwickelter Stirngeometrie, innovativem Spanraumdesign und speziell geglätteter Oberflächenstruktur für höchste Schärfe, nimmt sich dieser Herausforderung an. Er ist speziell auf die rationelle Bearbeitung von hochwarmfesten Edelstählen und zähen Stählen ausgelegt. Anwender profitieren von geringer Aufbauschneidenbildung und einem bis zu dreimal höheren Standweg.

Downsizing - prägender Trend in der Automobilindustrie

Mit Blick auf die Umweltgesetzgebung setzen Automobilhersteller auf Ottomotoren mit kleinem Hubraum und großer Leistung sowie geringem Verbrauch. Ermöglicht werden die sparsamen Downsizing-Motoren durch die neue Abgasturbolader-Generation mit verstellbarer Turbinengeometrie (VTG). Sie sorgt für ein hohes Drehmoment im unteren Drehzahlbereich und eine deutliche Effizienzsteigerung, vergleichbar mit einem Dieselmotor.

Gemeinsam mit namhaften Kunden aus der Automobilindustrie hat Müller Präzisionswerkzeuge für die effiziente Bearbeitung von Abgasturboladern den CroNiPlus entwickelt und in der Serienfertigung intensiv getestet. Größter Pluspunkt ist die geringe Aufbauschneidenbildung. So wird verhindert, dass der Span mit der Hauptschneide verklebt und beim prozessbedingten Abreißen dieser Partikel Ausbrüche an der Schneidkante entstehen. Damit lässt sich der im Prozess der Großserienfertigung entstehende Span kontrollieren und dem Werkzeugverschleiß entgegenwirken.

Gegenüber vergleichbaren Werkzeugen besticht der CroNiPlus zudem durch höchste Standmengen und Standwege, wie die Ergebnisse am wichtigen Abgasturbolader-Bauteil "Nozzel-Ring" verdeutlichen. Für den zu bearbeitenden Werkstoff Pleuco mit 19 Prozent Chrom und 19 Prozent Nickel kam ein CroNiPlus-Stufenbohrer mit 4,3 auf 8,0 Durchmesser zum Einsatz. Marktübliche Bohrer erzielten hier eine Schnittgeschwindigkeit von vc = 40 m/min bei einem Vorschub von f = 0,1 mm/U - ein Standweg von lediglich 8 Metern (1000 Bohrungen). Zum Vergleich: Der CroNiPlus kommt auf einen Standweg von 28 Metern mit einer Schnittgeschwindigkeit von vc = 53 m/min und einem Vorschub von f = 0,14 mm/U. Er konnte den Standweg also mehr als verdreifachen und mit 3.500 Bohrungen eine deutlich höhere Menge bearbeiteter Teile abhandeln. Anwender reduzieren dadurch Fertigungskosten sowie die Takt- und Bearbeitungszeiten deutlich.

Verfügbarkeit: Der CroNiPlus ist ab sofort als Sonderwerkzeug verfügbar.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.mueller-sien.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die K.-H. Müller Präzisionswerkzeuge GmbH ist ein weltweit tätiges Unternehmen und produziert VHM-Präzisionswerkzeuge zum Bohren, Fräsen und Senken mit überwältigenden Erfolgen und einer innovativen Produktstrategie. Dabei bietet Müller maximale Flexibilität für die Umsetzung von höchst komplexen und kundenspezifischen VHM-Werkzeugen. Das Unternehmen wurde im Jahr 1981 gegründet. Seitdem setzt Müller die neuesten und besten CNC-Schleifmaschinen zum Herstellen von innovativen Präzisionswerkzeugen mit höchster Qualität ein und überzeugt durch schnelle und flexible Lieferzeiten sowie durch preiswerte Produkte. Müller produziert mit 80 Mitarbeitern ausschließlich in Deutschland am Standort Sien (bei Idar-Oberstein) in Rheinland-Pfalz. Der hoch moderne Maschinenpark läuft durchgängig an 365 Tagen im Jahr.

Dies ist eine Pressemitteilung von

K.-H. Müller Präzisionswerkzeuge GmbH

PresseKontakt / Agentur:

SCHWARTZ Public Relations

Tobias Frühauf

Sendlingerstraße 42a

80331 München

tf(at)schwartzpr.de

+49 (0) 89-211 871-31

www.schwartzpr.de



Datum: 10.01.2017 - 15:10

Sprache: Deutsch

News-ID 1442833

Anzahl Zeichen: 3166

Kontakt-Informationen:

Firma: K.-H. Müller Präzisionswerkzeuge GmbH

Ansprechpartner: Sandra Franz

Stadt: Sien

Telefon: 06788 / 9798 -11





Diese Pressemitteilung wurde bisher 81 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung