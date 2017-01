Wolfgang Dippold, PROJECT Investment Gruppe: Neubauten braucht das Land

Die Nachfrage nach Immobilien steigt – der Neubau geht nur schleppend voran



(firmenpresse) - Bamberg, 10.01.2017.Wolfgang Dippold, Immobilienexperte und Vorstand der PROJECT Investment Gruppe aus Bamberg, macht zum neuen Jahr darauf aufmerksam, dass der Wohnungsbau hierzulande weit unter den Zielvorstellungen von Bauwirtschaft und Regierung liegt. Demnach wurden in 2016 etwa 300.000 und damit 100.000 Wohnungen zu wenig fertiggestellt, während in 2017 mit rund 325.000 Fertigstellungen und 2018 mit etwa 335.000 gerechnet wird. Diese Zahlen veröffentlichte das Ifo-Institut vergangene Woche. „An der Nachfrage scheitert es durchaus nicht. Diese ist in den Groß- und Universitätsstädten exorbitant, während auch die B- und C-Städte nachziehen. Es mangelt lediglich an dem Tempo des Neubaus“, bemängelt Wolfgang Dippold aus Bamberg. Die Frage steht also im Raum: Ist für 2017 eine Besserung in Sicht? Barbara Hendricks, Bundesbauministerin und Parteimitglied der SPD, hält, wie auch andere Vertreter der Bau- und Wohnungsbranche, 400.000 neue Wohnungen im Jahr für notwendig.



Unterdessen hält Dippold von der PROJECT Investment Gruppe aus Bamberg das Ziel von 400.000 Wohnungsfertigstellungen pro Jahr über einen Zeitraum von fünf oder zehn Jahren für „sehr hoch gesteckt“. „Bei solchen Prognosen ist es wichtig, dass man realistisch und nicht utopisch plant. Natürlich gerät auch die Politik in Zugzwang, da die Nachfrage mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit nicht abnehmen, sondern sogar weiter steigen wird“, äußert sich der Immobilienexperte und Vorstand der PROJECT Investment Gruppe aus Bamberg, Wolfgang Dippold. Doch wie kommt diese Schere zwischen boomender Nachfrage und langsamen Neubau überhaupt zustande? „Das hat mehrere Gründe: Zum einen sind nicht in allen Teilen des Landes geeignete Grundstücke vorhanden, es gibt zu wenig Fachkräfte wie Handwerker und die Bürokratie steht den Planungen oft im Wege“, beschreibt Wolfgang Dippold die derzeitige Entwicklung. Nichtdestotrotz sagt Dippold abschließend optimistisch: „Man muss auch die positiven Seiten beleuchten. Beispielsweise hat sich seit der Flüchtlingswelle 2015 der Wohnungsbau enorm und vor allem auch schneller entwickelt. Hiervon partizipieren letztendlich alle.“















Die PROJECT Investment Gruppe ist spezialisiert auf die Entwicklung, die Verwaltung und das Management von Kapitalanlagen im Bereich der Immobilienentwicklung. Seit 1995 beweist die Gruppe, dass es in jeder Marktsituation Erfolgs- und Stabilitätsstrategien mit Immobilien gibt und nutzt diese konsequent für ihre Investoren. Das rein eigenkapitalbasierte Produktportfolio umfasst die PROJECT Publikumsfondsreihe, sowie semi-professionelle und institutionelle Konzepte.



