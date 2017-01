In den Harz zum Valentinstag? Ja, unbedingt!

Am Fuße des Brockens Romantik zu zweit genießen

Romantischer Urlaub im Landhaus Zu den Rothen Forellen (Bildquelle: Landhaus Zu den Rothen Forellen)

(firmenpresse) - Ilsenburg, Januar 2017 - Es wird höchste Zeit für den Harz eine Lanze zu brechen. Das Image vom dunklen, langweiligen Harz ist überholt. Der Harz ist schon lange im 21. Jahrhundert angekommen und präsentiert sich selbstbewusst. Ob Baumwipfelpfad oder ausgedehnte Wanderungen inmitten eines großen Wandergebietes oder Mountainbiken durch die weiten Wälder - sportlichen Menschen wird eine ganze Menge Auswahl an Aktivitäten mit einer hervorragenden Infrastruktur geboten.

Und es geht auch romantisch! Zum Valentinstag am 14. Februar schenken sich Liebende Geschenke und Aufmerksamkeiten. Wer seinen Schatz mit etwas ganz Besonderem verwöhnen möchte, schenkt ein romantisches Wochenende zu zweit im 5 Sterne superior Landhaus Zu den Rothen Forellen im schönen Städtchen Ilsenburg. Entweder direkt zum Valentinstag, oder als Gutschein, denn das Arrangement ist das ganze Jahr buchbar.

Direkt vor dem Hotel beeindruckt der Forellensee, der dem Hotel seinen Namen verdankt. Das Landhaus ist wie eingerahmt vom Wasser und spiegelt sich im Teich wider - eine fantastische Atmosphäre! Von den meisten Zimmern und vom Restaurant aus, hat man den schönen See im Blick und kann die Schwäne beim turteln beobachten.

Und romantisch geht es weiter. Wenn das Wetter es zulässt, kann man auch eine Ruderpartie zu zweit genießen. Auf dem Zimmer wartet eine Flasche Winzersecco und ein Rosenstrauß auf das Paar. Kulinarisch wird man mit einem Romantik-Menü und leckerem Frühstück verwöhnt.

Die Zimmer und Suiten sind sehr geschmackvoll im Landhausstil eingerichtet.

Das Hotel liegt im Ost-Harz, am Fuße des bekannten "Brocken". Wer Lust hat, kann mit der Schmalspurbahn den Brocken hochfahren und runter zu Fuß die herrliche Landschaft genießen, oder den Tag im "Forellen-SPA" des Landhauses entspannen, oder sich mit einer Massage oder einer Kosmetikbehandlung verwöhnen lassen. Die SPA-Mitarbeiter behandeln ganzheitlich mit Hot Stone, pflegenden Kräuterstempelmassagen mit Harzer Kräutern und zahlreichen weiteren erholsamen und regenerierenden Treatments. Die Bade- und Saunalandschaft bietet Schwimmbad, Whirlpool, Dampfbad, Finnische- und Biosauna sowie zahlreiche Ruhebereiche.

Kulinarisches Herzstück ist das Gourmetrestaurant "Forellenstube". Es wird in allen Restaurantführern der Region ganz besonders empfohlen. Ein Geheim-Tipp für die Liebhaber der ausgesuchten feinen Küche und ein Garant für einen unvergesslichen Abend zu zweit.

Das Arrangemenet "Zeit zu zweit im Harz - Romantik pur ... am glitzernden Forellensee"

ist ganzjährig buchbar und beinhaltet:

-eine Übernachtung im Doppelzimmer inklusive dem Landhaus-Genießer-Frühstück

-eine Flasche Winzersecco auf Eis sowie ein kleiner Rosenstrauß im Zimmer

-am Abend ein viergängiges Romantikmenü

-glasweise Weinbegleitung zum Menü nach Empfehlung des Restaurantleiters sowie eine große Flasche Mineralwasser

-Romantische Ruderpartie auf dem Forellenteich

Ab 180,00 EUR pro Person im Doppelzimmer.





Landhaus Zu den Rothen Forellen

Das 5 Sterne superior Landhaus Zu den Rothen Forellen ist das beste Hotel in Sachsen-Anhalt. Mit seinen 76 Zimmern und Suiten bietet das Hotel Wohnkomfort auf höchstem Niveau in stilvollem Landhausstil. Die Gebäude auf dem Anwesen sind historisch geprägt, aber auch modern, da die Anlage in den vergangenen Jahren immer wieder verschönert und mit neuesten Details ausgestattet wurde. Ein ideales Hotel, um zu Wandern, Rad zu fahren, zu entspannen und um kulinarische Highlights zu genießen. Das Hotel gehört zu den insgesamt 13 4- und 5-Sterne Hotels der Gruppe "Dr. Lohbeck Privathotels".

Landhaus Zu den Rothen Forellen

PR Office

Bettina Häger-Teichmann

Strangweg 40

32805 Horn-Bad Meinberg

bettina.teichmann(at)pr-office.info

05234 / 2990

http://www.pr-office.info



Landhaus Zu den Rothen Forellen

Ansprechpartner: Valentin Fillafer

Ilsenburg

