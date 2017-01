Webdesign aus Norddeutschland

Rimpel.net hat sich zu einer beachtlichen Marketing-Agentur für sämtliche Internet-Kanäle entwickelt.

Webdesign und Suchmaschinenoptimierung aus Flensburg - Kompetente Leistungen in den Bereichen Online

(firmenpresse) - Wenngleich das World Wide Web implizit mit Globalisierung auf einen Nenner gebracht werden kann, hat sich die Agentur ihren norddeutschen Charakter bewahrt. Das ist nicht etwa dem Sitz des Online-Dienstleisters in Flensburg geschuldet. Vielmehr ist es die Authentizität, mit der hier den zu großem Teilen regionalen Auftraggebern begegnet wird, die mit den Funktionsweisen des Internets verschmilzt. Globalisierung und regionale Verbundenheit mögen dabei mit dem ersten Gedanken völlig gegensätzlich klingen. Dabei hat es Rimpel.net ganz im Gegenteil geschafft, dieses scheinbare Paradoxon zu einer einzigartigen und vor allem äußert erfolgreichen Symbiose für seine Kunden zu vereinen.



Online-Marketing mit dem gewissen Etwas - und durchschlagendem Erfolg



Viele der Kunden der Webagentur Rimpel verfolgen Unternehmensziele, die eng mit ihrer Region verbunden sind. Es ist wichtig, dass sich Seitenbesucher mit den Inhalten identifizieren können. Das schließt nicht nur die Seitenoptimierung auf regionale Schlagwörter ein; vielmehr geht es darum, die Seitenbesucher tatsächlich zu erreichen und ein echtes Alleinstellungsmerkmal zu dritten Website-Inhalten zu generieren. Einfach das intuitive Gefühl beim Seitenbesucher "ja, hier wissen sie, was ich will". Gleichzeitig hat sich Online-Marketing jedoch signifikant verändert. Das schließt sämtliche Bereiche des Online-Marketings ein:



- SEO Suchmaschinenoptimierung

- SMM Social Media Marketing einschließlich Kommunikation

- Social Network Marketing einschließlich Kommunikation

- CRM Customer Relationship Marketing

- eCommerce-Strategien



Alleine SEO ist heute vielfältig und tief



Schon anhand dem klassischen SEO wird schnell klar, dass nichts mehr so ist, wie es einmal war. Such-Algorithmen, die immer mehr auf künstliche Intelligenz setzen (KI), strukturierte Daten mithilfe von Metadaten (Json-LD, microdata usw.), Voice Search via Apple Echo, Siri und Google Voice Search, das Einbeziehen von zusätzlichen Endgeräten vom vernetzten Auto über das Smart Home bis hin zum Smart-Kühlschrank - heute muss SEO all das berücksichtigen. Und natürlich Inhalte, also Content. Doch selbst hier ist alles anders. Die Formel lautet längst nicht mehr "viele optimierte Inhalte". Epic Content ist der Weg zum Erfolg. Also Seiteninhalte, die augenscheinlich nicht optimiert sind und dem Seitenbesucher einen echten Mehrwert bieten.





Die Webseite sagt nicht mehr "hier gibt es Mehrwert" - der Seitenbesucher erlebt es



Dazu kommen die Strategien und Kampagnen in den Social Media wie Videoplattformen, Blogs und natürlich den großen Social Media. Nicht zu vergessen die Optimierung der horizontalen Suchmaschinen, wie sie auf Verkaufsplattformen wie Amazon zu finden sind. Die Kundenkommunikation darf hier ebenso wenig fehlen. Auf den Punkt gebracht: zeitgemäßes Online-Marketing ist User Experience.



Und User Experience ist SEO, SMM und CRM in einem. Gleich gewinnt auch das technische SEO wieder an Bedeutung, also Webdesign, Seitenaufbau und Navigation. Wobei der Seitenbesucher inzwischen sofort automatisch erkennen muss, was sich hinter den verschiedenen Navigationspunkten verbirgt. Das gesamte Marketing ist damit außerordentlich komplex geworden. Wer hier Unternehmen und Seitenbetreiber zum maximalen Erfolg führen will, braucht deutlich mehr als nur Fachwissen.



Das Internet verstehen und "Thinking out of the Box" ist Rimpel.net



Für eine erfolgreiche Internet-Marketing-Agentur ist es wichtig, das Internet zu verstehen. Das "Feeling" für die richtige Komposition aus einzelnen Techniken, Schritten Zusammenhängen zu kreieren. Genau diesen Herzschlag des Internets weiß man in der Online-Marketing-Agentur zu interpretieren. Denn der Erfolg kommt erst, wenn das auch umgesetzt werden kann. Dazu die richtige Nuance Regionalität, eingebettet in das komplexe und umfassende SEO. Es kann durchaus als das Geheimnis des Erfolgs der Webagentur Rimpel betrachtet werden.



Dennoch lässt es sich nicht einfach imitieren oder kopieren. Denn jeder Internet-Auftritt der Agenturkunden ist verschieden, hat seinen eigenen Charakter. Dahinter verbergen sich viele Jahre Marketing-Erfahrung und ganz klar echte Leidenschaft für Zusammenhänge des Internets. Mit dem Blick weit über den Tellerrand hinaus entsteht daraus das Online-Marketing von Rimpel.net. Es lässt sich ebenfalls durchaus auf einen Nenner bringen: die intuitive Verbindung der globalen Internet-Mechanismen mit dem liebenswerten Charakter Norddeutschlands - das ist dauerhaft erfolgreiches Online-Marketing und SEO bei Rimpel.net!









Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://https://www.rimpel.net



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Wir wissen, dass unser Erfolg als WebAgentur nur durch das konsequente Umsetzen unserer Unternehmensphilosophie gewährleistet wird. Tag für Tag überzeugen wir unsere Kunden von diesen Grundsätzen und helfen Ihnen dabei, Ihr Online Marketing optimal zu gestalten.



Dies ist eine Pressemitteilung von

rimpel.net

Leseranfragen:

Kappelner Str. 8, 24996 Sterup

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 10.01.2017 - 15:20

Sprache: Deutsch

News-ID 1442842

Anzahl Zeichen: 4967

Kontakt-Informationen:

Firma: rimpel.net

Ansprechpartner: Timo Rimpel

Stadt: Sterup

Telefon: 04637/963878



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.