Story Base 2017 - Ein Pilotprojekt mit starker Reichweite - BILD

(ots) - Die Tourismusdestination Saalbach

setzt schon seit einigen Jahren stark auf Social Media. Mit fast

230.000 Fans auf Facebook, über 23.000 Followern auf Instagram und

12.000 auf Twitter liegt Saalbach bei der Community voll im Trend. Im

aktuellen Social Media Ranking belegt die Destination Platz 59 und

ist somit der erfolgreichste Urlaubsort in Österreich

(http://www.socialmediaranking.at). Passend zu diesem Schwerpunkt hat

sich Saalbach in Kooperation mit dem Skicircus Saalbach Hinterglemm

Leogang Fieberbrunn und den Tourismusverbänden dazu entschlossen,

eine Eventwoche zu veranstalten, die als Plattform für Influencer

dienen soll. 16 Blogger, Instagammer und Snapchatter aus Deutschland,

Österreich und UK sind der Einladung zur Story Base 2017 gefolgt und

berichten ihren Communities eine Woche lang aus dem Skicircus.



Das Pilotprojekt Story Base 2017 kann schon nach wenigen Tagen als

voller Erfolg verzeichnet werden. Insgesamt 16 Influencer mit

insgesamt fast 660.000 Followern und Fans sind der Einladung des

Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn gefolgt und

berichten nun eine Woche lang live aus der Destination. Facebook,

Twitter und Instagram sind nur ein paar Kanäle, durch die Bilder aus

der Urlaubsdestination intensiv in die ganze Welt verbreitet werden.

Gesa Temmen, Reisebloggerin für Lilies Diary und Teilnehmer Story

Base 2017: "Als ich die Ausschreibung zur Story Base in Saalbach

gelesen habe, dachte ich mir sofort - da muss ich dabei sein! Blogger

gewinnen immer mehr Einfluss, da ist es gut, dass Saalbach mit so

einem tollen Konzept vorne mit dabei ist. Wir freuen uns, die

Abenteuer und tollen Kulissen mit unserer Community zu teilen." Lisa

Mattis betreibt ihren eigenen Blog "Helle Flecken": "Außerdem ist es

toll, sich mal mit anderen Bloggern auszutauschen und voneinander zu

lernen."



Wolfgang Quas, Marketingleiter Tourismusverband Saalbach



Hinterglemm zur Story Base: "Die Storybase 2017 hat unsere

Erwartungen bei weitem übertroffen. Unser Ziel war, mit der Story

Base ein neues Format im Bereich unserer Influencer Kampagnen zu

starten. Die eingeladenen Protagonisten erleben eine intensive Zeit

im Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn und produzieren

wertvollen Content, der wiederum über starke externe Kanäle

verbreitet wird."



Saalbach ist eine der wenigen Tourismusdestinationen, die das

junge Medium Snapchat erfolgreich bespielt. Mit verschiedenen

Takeovers von professionellen Influencern wird der Kanal gerne von

der Community verfolgt.



Die Story Base 2017 gilt als Startschuss für weitere Events im

Bereich Social Media. Die Summer Edition der Story Base 2017 ist

bereits in Planung.



