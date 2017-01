Narada geht mit erstem kommerziellen Energiespeichersystem in China an den Start

(ots) - Narada Power Source Co., Ltd. hat ein

für GCL Silicon entwickeltes, großformatiges Energiespeichersystem

(1. Phase: 1,5 MW/12 MWh) und somit das erste kommerzielle

Energiespeichersystem (kurz: ESS) in China erfolgreich in Betrieb

genommen.



Foto - http://mma.prnewswire.com/media/452477/Narada_Power.jpg



Bei diesem Projekt fungierte Narada als EPC, um allgemeine

Design-, Materialbeschaffungs-, Fertigungs- und

Systemintegrationsdienste anzubieten, und wurde zudem für Dienste wie

Stromverbrauch-Management, Bedienung und Wartungsarbeiten beauftragt.

Mit dem Abschluss dieses Projekts hält Narada nun die führende

Position bei der Kommerzialisierung von ESS inne.



ESS zählt zu den Schlüsseltechnologien bei intelligenten

Stromnetzen, dezentraler Stromerzeugung, Integration von erneuerbaren

Energien, Mikronetzen und der Entwicklung von strombetriebenen

Fahrzeugen. Es kommt bei der Stromerzeugung, im Stromnetz und bei

Eigenstrom zum Einsatz, um z. B. Peak Shaving und Frequenzregelungen

zu ermöglichen sowie Stromausfälle zu verhindern. Ferner hat ESS die

Akzeptanz bei der Integration von erneuerbaren Energien erhöht und

die Entwicklung und Verwendung von erneuerbaren Energien wesentlich

erleichtert.



Als Marktführer in der ESS-Branche ist Narada ein Quantensprung

bei der Technologie der Lithium-Ionen- und Bleiakkumulatoren,

ESS-Innovation und Marktentwicklung gelungen. Gegen Ende 2016 konnte

Narada EES bereits für mehr als 800 MWh fertigstellen und unter

Vertrag nehmen sowie vorrangig bei Peak Shaving, Frequenzregelungen

und der Integration von erneuerbarer Energien einsetzen. Derzeit

werden zahlreiche Projekte weltweit umgesetzt, so z. B. in China,

Indien, Kanada, Singapur, Indonesien und Pakistan.



Neben dem ersten kommerziellen ESS arbeitet Narada momentan am

größten ESS für einen chinesischen Gewerbepark, wo eine



Gesamtkapazität von 15 MW/120 MWh erreicht werden soll. Weiterhin

bietet Narada ESS zur Frequenzregelung für einen Solarpark in Kanada

und das nationale Stromnetz in Indien an.



Der Vorsitzende von Narada zeigte sich bei intelligenter Energie,

v. a. bei ESS, sehr zuversichtlich: "Zukünftig wird Narada mit der

stetigen Kostensenkung pro kWh Schritt für Schritt das neuartige

Geschäftsmodel "Investment + Operation" bei der

ESS-Kommerzialisierung umsetzen und über kontinuierliche Innovation,

technologische Optimierungen und der Kommerzialisierung von

intelligentem Strom für die ganze Welt einen Beitrag zur nachhaltigen

Entwicklung von Energie leisten."



Informationen zu Narada



Narada Power Source Co., Ltd. (SZ: 300068), ist ein

internationales Energieunternehmen, das sich auf Energiespeicher für

Wohn- und Großprojekte spezialisiert hat. Das Unternehmen wurde 1994

gegründet, erzielte 2016 knapp 1,3 Milliarden USD Umsatz und schloss

Verträge für mehr als 800 MWh ab.



