Vorstellung Rezesionsangebot zum Thema Datenanalyse vom Wiley-Verlag

(LifePR) - Es betrifft Unternehmensmanager, Wirtschaftsanalytiker und Informationstechnologieexperten gleichermaßen. Denn in Zeiten von Big Data reicht es nicht aus, einfach Daten zu sammeln. Diese Informationen müssen auch interpretiert und verknüpft werden.

Egal ob für das Marketing, dem Verkauf oder in der Produkteentwicklung, egal ob in der Industrie, im Dienstleistungssektor oder im Finanz-und Versicherungswesen, die Verfahren der Predictive Analytics helfen, mit ausgeklügelten Algorithmen nach verborgenen Datenmustern zu suchen und die Dateninformationen noch besser nutzen zu können.

Das Problem ist, dass die meisten Informationen, die man über Predictive Analytics bekommt, so schwer zu lesen sind, wie das Wort selbst.

Diesen Umstand wollen die Autoren und Data-Mining-Experten Anasse Bari, Mohamed Chaouchi und Tommy Jung ändern und haben mit Predictive Analytics für Dummies ein Buch vorgelegt, das auch Laien auf den Gebieten Statistik und Data-Mining erlaubt in das Thema einzusteigen. Denn die Zielgruppe immer größer!

