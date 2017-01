Lidl schafft Transparenz in der Lieferkette / Unternehmen veröffentlicht Hauptproduktionsstätten für Textilien und Schuhe

(ots) - Als erster Lebensmitteleinzelhändler mit

Non-Food-Sortiment veröffentlicht Lidl heute auf der

Unternehmens-Website die Hauptproduktionsstätten der rund 650

Lieferanten für das Textil- und Schuhsortiment der Lidl-Eigenmarken.

Aufgeführt werden unabhängige Hersteller, an die Lidl Aufträge zur

Herstellung seiner Produkte vergibt. Die halbjährlich aktualisierte

Liste umfasst Namen, Adressen und Länder sämtlicher

Hauptproduktionsstätten.



"Wir wollen Transparenz in der Lieferkette schaffen und engagieren

uns als Lebensmitteleinzelhändler in Deutschland für sozial- und

umweltverträgliche Bedingungen bei den Herstellern unserer Waren vor

Ort", so Jan Bock, als Mitglied der Geschäftsleitung von Lidl

Deutschland verantwortlich für den Einkauf.



Nachhaltigkeit als Teil der Unternehmensphilosophie



Nachhaltigkeit bedeutet für Lidl, das Qualitätsversprechen täglich

neu zu erfüllen und Verantwortung in den Handlungsfeldern

"Sortiment", "Mitarbeiter", "Umwelt", "Gesellschaft" und

"Geschäftspartner" entlang der Wertschöpfungskette zu übernehmen. Mit

dem Engagement in den Produktionsbetrieben trägt das Unternehmen zu

einer Verbesserung der Situation der Beschäftigten vor Ort bei.

Hierzu zählt unter anderem die seit 2008 bestehende Zusammenarbeit

mit der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit

(GIZ). Mehr als 20 GIZ-Mitarbeiter, die ausschließlich für Lidl

arbeiten, vermitteln in Schulungen internationale Arbeits- und

Umweltschutzstandards in den Produktionsstätten. Lidl stellt zudem

ausgewählte Möglichkeiten für die Gesundheitsvorsorge bereit und hat

bereits 85.000 Tetanus-Schutzimpfungen für Textil-Mitarbeiter

ermöglicht.



Lidl ist außerdem seit über zehn Jahren Mitglied der "Business

Social Compliance Initiative" (BSCI). Im Rahmen der Mitgliedschaft

lässt Lidl regelmäßig unabhängige Kontrollen durch qualifiziertes



Personal vor Ort durchführen. Grundlage ist ein umfassender Code of

Conduct, dessen Ziel die Verbesserung der sozialen Mindeststandards

bei Geschäftspartnern ist.



Weitere Informationen zum Lidl-Engagement im Bereich der textilen

Lieferkette finden Sie unter:



https://www.lidl.de/de/transparenz-in-der-lieferkette/s7376023



Über Lidl:



Das Handelsunternehmen Lidl gehört als Teil der Unternehmensgruppe

Schwarz mit Sitz in Neckarsulm zu den führenden Unternehmen im

Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland und Europa. In Deutschland

sorgen mehr als 75.000 Mitarbeiter in rund 3.200 Filialen täglich für

die Zufriedenheit der Kunden. Dynamik in der täglichen Umsetzung,

Leistungsstärke im Ergebnis und Fairness im Umgang miteinander

kennzeichnen das Arbeiten bei Lidl. Seit 2008 bietet der

Lidl-Online-Shop Food- und Non-Food-Produkte aus verschiedenen

Kategorien sowie Reisen und weitere Services an. Das Angebot des

Lidl-Onlineshops wird ständig erweitert und umfasst derzeit über

20.000 Artikel. Als Discounter legt Lidl Wert auf ein optimales

Preis-Leistungsverhältnis für seine Kunden. Einfachheit und

Prozessorientierung bestimmen das tägliche Handeln. Dabei übernimmt

Lidl Verantwortung für Menschen, Gesellschaft und Umwelt und

fokussiert sich im Bereich Nachhaltigkeit auf fünf Handlungsfelder:

Sortiment, Mitarbeiter, Umwelt, Gesellschaft und Geschäftspartner.

Lidl hat im Geschäftsjahr 2015 einen Umsatz in Höhe von 64,6 Mrd.

Euro erwirtschaftet, davon 19,3 Mrd. Euro Lidl Deutschland. Mehr

Informationen zu Lidl Deutschland im Internet auf lidl.de.







