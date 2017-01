Neues von Wechsel Tents

Der Berliner Zelthersteller erweitert sein Sortiment um verschiedene Zelte, Isomatten sowie Zubehör und präsentiert seine Produkte auf einer neuen Webseite.

Produktneuheiten im Field Test in Norwegen

(firmenpresse) - Ein neues Produkt zu entwickeln, dauert bei Wechsel Tents etwa zwei Jahre. Nach ersten Ideenfindungen beginnen Jörg Schulze und Steffen Santen mit ihrer Planung. Zeichnungen entstehen und Modelle werden in der Berliner Feurigstraße angefertigt. Anschließend müssen sich die ersten Muster in Field Tests bewähren. Sie werden von befreundeten Berufsreisenden oder den Machern von Wechsel Tents selbst durchgeführt. Im letzten Jahr fanden die Tests u.a. in Island, Norwegen und Schweden statt. Unter verschiedensten Bedingungen werden die neuen Modelle auf Stabilität, Komfort und Wintertauglichkeit geprüft. Erst wenn es nichts mehr zu verbessern gilt, präsentieren Wechsel Tents ihre Neuheiten auf der OutDoor-Fachmesse, wie auch im letzten Sommer. Im Folgejahr sind sie im Handel erhältlich.



In diesem Jahr wird das Sortiment der Marke um insgesamt 13 neue Produkte - Zelte, Isomatten und Zubehör - ergänzt. Welche das genau sind, darüber können sich Interessierte auf der neuen Webseite von Wechsel Tents informieren. Um die neuen Produkte übersichtlich in den drei verschiedenen Linien der Marke zu präsentieren, wurde die Seite zum Ende des letzten Jahres gerelauncht.



Ausgewählte Produktneuheiten



Die Luftmatratzen der neuen Serie Nubo sind die weltweit ersten mit einer Wollfüllung. Sie sind federleicht und gleichen durch ihre wellenförmige Struktur größere Bodenunebenheiten aus. Ihre anatomisch geformten Kopf- und Fußteile bieten einen hohen Liegekomfort und ihre Lagenkonstruktion sowie ihr rutschfestes, wasserabweisendes Unterseitenmaterial gewährt eine besonders hohe Isolation.



Das Approach 2 aus der Zero-G Line ist ein asymmetrisches zwei Personen Tunnelzelt mit drei farblich markierten Hauptbögen. Dank seinem einzigartigen Innenzeltschnitt bietet es auch einer sehr großen Person einen komfortablen Schlafplatz. Neben einem regengeschützten Innenzelteingang verfügt es über eine große Apsis mit zwei Eingängen. Diese lässt sich durch das ?Ausklipsen' der vorderen Innenzeltspitze zusätzlich vergrößern. Auf der OutDoor 2016 wurde das Approach 2 bereits mit dem Industry Award ausgezeichnet.





In Zusammenarbeit mit dem niederländischen Hersteller Lowland hat Wechsel das seit Jahren bekannte und erprobte Zelt Mountaintracker weiterentwickelt. Das Hauptaugenmerk der Verbesserung bei dem Precursor lag auf der Dachventilation, die nun mit einer zusätzlichen Firststange versehen ist und das bauartbedingte Aufeinanderliegen von Außen- und Innenzelt vermeidet. Außerdem wurde das Zelt um farbige Steckschnallen vom Außen- zum Innenzelt, die Reißverschlussführung der Türen und verschiedene Taschen im Innenzelt ergänzt. Wie sein Vorgänger, ist das Precursor mit seinem geodätischen Aufbau prädestiniert für den Einsatz in allen vier Jahreszeiten. Und wie alle Zelte aus der Unlimited Line, ist es besonders winter- und hochgebirgstauglich. Mit einer Innenzeltgröße von 2,37 x 1,96m kann es als Längs- und Querschläferzelt genutzt werden und bietet dabei Platz für drei bis vier Personen.



Das Endeavour, ebenfalls aus der Unlimited Line, ist ein expeditionstaugliches vier Personen Tunnelzelt, dessen Außenzelt auch einzeln als kleines Base Camp- oder Küchenzelt genutzt werden kann. Es verfügt über zwei geschützte Innenzelteingänge und sehr geräumige Apsiden im vorderen und hinteren Teil des Zeltes. Bei besonders windigen Wetterverhältnissen kann das Zelt mit einem zweiten, zusätzlichen Gestängesatz noch sturmstabiler gemacht werden.



Neue Webseite mit eigenem Blog



Alle weiteren Produktneuheiten von Wechsel sind auf der neuen Webseite zu finden. Über die drei verschiedenen Linien - Travel Line, Zero-G Line und Unlimited Line - ist das komplette Sortiment von Wechsel Tents, aufgeteilt in Zelte, Isomatten und Zubehör übersichtlich dargestellt. Neben einer ultraschnellen Händlersuche, einem Presse- und Händlerbereich verfügt die Webseite außerdem über einen Blog - den Travelogue. Er bietet Platz für spannende Abenteuer von Wechsel-Reisenden, wie beispielsweise von Richard Löwenherz. Richard war mit unserem Pathfinder unterwegs im vereisten Jämtland.











WECHSEL TENTS - Der Berliner Zelthersteller

Seit 1996 entwickeln die Hersteller der Marke Wechsel qualitativ hochwertige und extrem robuste Leichtgewichtzelte mitten in Berlin. Ihr Sortiment umfasst verschiedene Kuppel- und Tunnelzelte, Thermomatten und umfangreiches Zubehör. Alle Produkte sind in drei verschiedenen Ausführungen erhältlich: Die Travel Line erfüllt alle Bedürfnisse von konventionellen Trekkern, die Leichtgewichtkonstruktionen der Zero G Line sind für den Einsatz unter extremen Bedingungen bestens geeignet und die Unlimited Line ist die noch strapazierfähigere und extrem wintertaugliche Linie für Expeditionsreisende.





