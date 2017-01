Eckelmann Gruppe setzt auf strategisches Revenue Management

Hotel Partner Yield Management begleitet den Hotelbetreiber bereits seit fünf Jahren erfolgreich: heute verfügt das Unternehmen über sieben Hotels sowie zwei inhouse entwickelte Design-Hotelmarken.

Brita Moosmann, Geschäftsführung HotelPartner Deutschland

(firmenpresse) - Der Onlinevertrieb bildet heute eine zentrale Rolle in der Vermarktung eines Hotels. Gerade Privathoteliers stehen hier vor einer größeren Herausforderung. Das Know-how und eine entsprechende Technologie sind in der Regel nicht in dem Maße vorhanden, wie es jedoch im Alltag tatsächlich benötigt wird: "Die Gründe haben verschiedene Ursachen. Zum einen gibt es sehr wenig qualifiziertes Fachpersonal im Bereich des Yield Managements innerhalb der Hotellerie. Zum anderen auch nicht wirklich eine professionelle Ausbildung. Diese Thematik ist anspruchsvoll und relativ komplex. Eine weitere Problematik sind außerdem die Kosten. Doch genau hier setzt unser Konzept an. So haben wir auch mit der Eckelmann Gruppe gestartet und begleiten sie nun über mehrere Jahre gewinnbringend. Also ein Win-win Situation für beide Partner", so Brita Moosmann, Geschäftsführerin HotelPartner Yield Management Deutschland.

Johannes Eckelmann, Gründer und Inhaber der Eckelmann Gruppe fügt hinzu: "Die Nachfrage wird über den Preis gesteuert. In Zusammenarbeit mit Hotelpartner stimmen wir das Angebot täglich auf die Nachfrage ab und können so unseren langfristigen Erfolg sichern."



Der erfahrene Hotelier konzentrierte sich von Beginn an auf einen effektiven Online-Vertrieb. Gemeinsam mit HotelPartner Yield Management arbeitet Johannes Eckelmann an einer zukunftsorientierten Strategie, damit nicht nur der Umsatz nachhaltig gesteigert wird, sondern schafft sich und seinem Team im operativen Alltag die benötigten Freiräume, um sich besser dem Kerngeschäft widmen zu können. So entstand unter anderem eine Grundlage, um weiter zu expandieren.



Die Eckelmann Gruppe gilt außerdem in Bezug auf die Entwicklung von Hotelprojekten als innovativ: die Lifestyle-Hotelmarke "cocoon" ist bereits am Markt etabliert. Im Herbst 2016 eröffnete das Unternehmen ein drittes "cocoon Hotel" in der Nähe vom Münchner Hauptbahnhof. Neben einem ausgefallenen Design bietet die Hotelkette verschiedene Services, wie beispielsweise Leihfahrräder im Retrostil, bei dem Check-out einen Kaffee to go oder aktuelle Insidertipps für den Aufenthalt in der bayrischen Hauptstadt. Ein weiteres Projekt ist das direkt am Stachus - ebenfalls in München - gelegene Hotel Buddy. Hier handelt es sich um ein Hotelkonzept mit preisgünstigen Hotelzimmern in einer sehr zentralen Lage.



HotelPartner betreut derzeit über 350 Privathoteliers und kleinere Hotelgruppen rund um das Thema Yield Management. Die Hoteliers profitieren durch eine der führenden Technologien innerhalb der Branche sowie durch die persönliche Betreuung eines erfahrenen Expertenteams.









Die HotelPartner GmbH ist ein Schweizer Dienstleister mit Hauptsitz in Bern und Lausanne. Das Unternehmen unterstützt den Hotelier 365 Tage im Jahr aktiv bei der Optimierung seiner Geschäftsergebnisse. Dabei werden dem Kunden neben einer professionellen Performance, Innovation, Präzision und Exklusivität geboten. Heute beschäftigt HotelPartner rund 40 Experten aus Hotellerie, Yield Management, Content Management und IT. Mit Büros in Bern, Lausanne, Rom, Salzburg, Wien, Frankfurt, Hamburg und London werden über 350 Partnerhotels betreut.

Das Unternehmen wurde im Jahr 2006 in Bern gegründet. HotelPartner gehört zu den ersten Dienstleistern, die in der Hotelindustrie für Online-Buchungen ein maßgeschneidertes Yield Management in großem Umfang anbieten. Im Vordergrund steht die konsequente Ausrichtung auf die individuellen Bedürfnisse der Hoteliers. Das Engagement von HotelPartner wurde mit dem "Milestone 2009", der wichtigsten Schweizer Tourismusauszeichnung, anerkannt.



