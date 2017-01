Einladung zum IVA-Pressegespräch / Brauchen wir eine Pflanzenschutzmittelsteuer? / Göttinger Agrarökonom durchleuchtet UFZ-Konzept für eine Abgabe auf Pflanzenschutzmittel

(ots) - In der aktuellen agrarpolitischen

Diskussion taucht ein Vorschlag immer wieder auf: eine Sondersteuer

auf Pflanzenschutzmittel, um den Mitteleinsatz zu reduzieren und

Risiken für Mensch und Umwelt zu minimieren. Dabei wird oft auf

angebliche gute Erfahrungen im Ausland verwiesen.



Forderungen nach einer Sondersteuer auf Pflanzenschutzmittel sind

nicht neu. Die aktuellen Forderungen beziehen sich jedoch zumeist auf

eine Studie, die das Landwirtschaftsministerium in Schleswig-Holstein

beim Leipziger Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ) in Auftrag

gegeben und im Herbst 2015 vorgestellt hatte.



Professor Dr. Oliver Mußhoff vom Department für Agrarökonomie und

Rurale Entwicklung der Universität Göttingen hat das Konzept des UFZ

im Auftrag des Industrieverbands Agrar e. V. (IVA) wissenschaftlich

durchleuchtet. Sind die Grundannahmen plausibel? Ist eine Steuer das

beste Politikinstrument, um die gewünschten Ziele zu erreichen? Und

vor allem: Was würde die Steuer für die Landwirtschaft bedeuten?



Das bisherige Fazit seiner Analyse, die im Frühjahr 2017

veröffentlicht wird, stellt Prof. Mußhoff im Rahmen der

Internationalen Grünen Woche 2017 bei einem Pressegespräch vor, zu

dem wir Sie herzlich einladen.



Das Pressegespräch findet statt am



Donnerstag, 19. Januar 2017, 15 Uhr



Messe Berlin

Halle 6.3, Pressezentrum

Raum B



(Hinweis: Für den Zugang zu Messe und Pressezentrum ist eine

Akkreditierung erforderlich >>

http://www.gruenewoche.de/Presse/Akkreditierung/)



Ihre Gesprächspartner sind:



Prof. Dr. Oliver Mußhoff

Universität Göttingen, Department für Agrarökonomie und Rurale

Entwicklung



Dr. Helmut Schramm

Präsident des IVA

Geschäftsführer Bayer CropScience Deutschland GmbH



Volker Koch-Achelpöhler



Hauptgeschäftsführer des IVA



Martin May

Leiter Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des IVA



Der Industrieverband Agrar e. V. (IVA) vertritt die Interessen der

agrochemischen Industrie in Deutschland. Zu den Geschäftsfeldern der

50 Mitgliedsunternehmen gehören Pflanzenschutz, Pflanzenernährung,

Schädlingsbekämpfung und Biotechnologie. Die vom IVA vertretene

Branche steht für innovative Produkte für eine moderne und

nachhaltige Landwirtschaft.







