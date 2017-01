EuroShop 2017: Digitalisierung am PoS via IP-Video

Themen: Digital Signage, Analyse des Kundenverhaltens sowie Click&Collect

(firmenpresse) - Der Online-Handel hat die Spielregeln im Handel radikal verändert. Doch der stationäre Handel rüstet nach und setzt dabei zunehmend auf die Digitalisierung des Point-of-Sale (PoS). Axis Communications präsentiert gemeinsam mit seinen Partnern auf der diesjährigen EuroShop neue und innovative Konzepte, um diesen Trend mit Lösungen auf Basis von IP-Video - also Netzwerk-basierten Kameras - zu unterstützen.

Die Digitalisierung macht auch nicht vor dem stationären Handel halt - im Gegenteil: Sie bietet den Einzelhändlern die Chance, die Kunden wieder zurück in die Läden zu holen und ihnen ein besonderes Einkaufserlebnis zu bieten, ohne auf die Annehmlichkeiten der Online-Welt zu verzichten. Auf der diesjährigen EuroShop zeigt Axis Communications gemeinsam mit seinen Partnern, welche Möglichkeiten die Digitalisierung des PoS bietet.

Instore Analytics: Der Kunde, das unbekannte Wesen?

Wer online einkauft, verrät mit jedem Klick mehr und mehr über seine Einkaufsgewohnheiten und Vorlieben. Im stationären Handel hingegen gilt der Kunde als das größtenteils unbekannte Wesen, über den kaum Daten vorliegen. Dementsprechend schwierig gestaltet es sich auch, die passenden Produkte und Angebote für die jeweilige Kundengruppe zu präsentieren oder eine gezielte Kundenansprache zu erreichen.

Die Entwicklungen im Bereich Instore-Analytics helfen dem stationären Handel wichtige Informationen über das Besucherverhalten zu ermitteln. Dank dieser Daten lassen sich beispielsweise die betriebswirtschaftlichen Kennzahlen im Handel verbessern und allgemein das Angebot auf die Bedürfnisse der Kunden optimieren.

Schwerpunkt Digital Signage

Digital Signage wird als Schlüsselkonzept für die Umsetzung einer digitalen Strategie im Einzelhandel gesehen. Damit kann einerseits die Warenpräsentation effektiv und dynamisch gestaltet und angepasst werden. Andererseits erfolgen Kommunikations- und Werbemaßnahmen gezielt auf den Zeitpunkt und Ort des Konsumenten ausgerichtet. Dank digitaler Bildschirme präsentiert der Händler dynamischen Content und Werbung, die in Echtzeit aktualisiert werden kann. Wie wirkt sich dies auf das Verhalten der Kunden und auf die Frequenz zu den beworbenen Produkten aus?

Gemeinsam mit seinen Partnern der Spinetix AG, Turbina Energy AG und Vizualize präsentiert Axis Communications digitale Analyse- und Reportinginstrumente. Mit dabei ist zudem die Gruppe Nymphenburg Consulting AG, die aufzeigt, wie die gesammelten Daten analysiert und verwertet werden können.

Axis Communications finden Sie in Halle 6, Stand E18. Die EuroShop findet in Düsseldorf vom 6. bis zum 9. März statt.

Axis bietet intelligente Sicherheitslösungen für den Schutz und die Sicherheit von Menschen, Unternehmen und Institutionen. Ziel von Axis ist es, zu einer sicheren, stabilen Welt beizutragen. Als globaler Marktführer im Bereich Netzwerk-Video sorgt Axis durch die kontinuierliche Entwicklung innovativer Netzwerkprodukte für den technischen Fortschritt in der Branche. Die Axis-Produkte basieren allesamt auf einer offenen Plattform.

Axis legt größten Wert auf die langfristigen Beziehungen mit seinen weltweiten Partnern und versorgt diese mit wegweisenden Netzwerkprodukten und technischem Know-how für etablierte und neue Märkte. Die Kunden profitieren von diesem globalen Partnernetzwerk.

Axis beschäftigt über 2.100 engagierte Mitarbeiter in mehr als 50 Ländern und arbeitet mit über 80.000 Partnern zusammen. Das 1984 gegründete schwedische Unternehmen ist an der NASDAQ Stockholm unter dem Tickersymbol AXIS notiert.

Weitere Informationen über Axis finden Sie unter www.axis.com.

Axis Communications

