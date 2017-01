Global Technology Innovation Conference debütiert auf der AWE 2017

Haushaltsgeräte, die Appliance & Electronics World Expo (AWE), findet

vom 9. bis 11. März 2017 in Schanghai, China, statt. Unter dem

diesjährigen Motto "Smart Home" wird es zahlreiche Foren rund um

intelligente Technologien geben. Unter diesen Foren wird die für

1.000 Teilnehmer ausgerichtete Global Technology Innovation

Conference 2017 (GTIC) zweifelsohne der Publikumsmagnet sein. Diese

Konferenz findet am 10. März statt.



Die GTIC ist eine Konferenz- und Austauschplattform, die sich

wissenschaftlichen und technologischen Innovationen widmet. Der

Schwerpunkt liegt dabei auf neuen technologischen Bereichen wie

künstliche Intelligenz, VR/AR und intelligentes Fahren. ZhiDX wird

eine Partnerschaft mit AWE, Jiguo, GfK und Tencent Technologies

eingehen, um die diesjährige GTIC zu sponsorn, die sich um den

Leitgedanken "Intelligente Evolution, die Zukunft gestalten" mit drei

Hauptdiskussionsthemen dreht: "AI-Technologie-Austausch",

"intelligentes Fahren" und "intelligentes Wohnen". Es werden eine

ganze Reihe hochrangiger Gäste eingeladen, darunter der Chef von

Google Cloud Machine Learning, Fei-Fei Li; der SVP von Amazon, Dave

Limp; der VP von Intel Corporate, Ian Yang; der Präsident von Baidu,

Yaqin Zhang; der SVP von Microsoft Corporate, Hsiao-Wuen Hon; der

Geschäftsführer von Sogou, Xiaochuan Wang; der Präsident von

iFlyTech, Yu Hu; der VP von Tesla Corporate, Yuxiang Ren; der VP von

Sony SCE, Masayasu Ito; und der Geschäftsführer von Dyson, Max Conze,

um sich über ihr technisches Fachwissen zu Inhalten in Bezug auf

intelligentes Fahren, Roboter und intelligentes Wohnen auszutauschen.



Gleichzeitig werden auf dieser Konferenz die GTIC Awards 2017 ins

Leben gerufen, ein Auswahlwettbewerb für innovative Wissenschaft und

Technologieprodukte. Dieser Wettbewerb wird fünf primäre Segmente



abdecken: künstliche Intelligenz, intelligentes Fahren, intelligente

Unterhaltung, intelligentes Wohnen sowie Sport und Gesundheit. Ein

Organisationskomitee, eine aus Hundert Geschäftsführern bestehende

Jury sowie eine weitere Jury aus Hundert Chefredakteuren bilden einen

dreigliedrigen Bewertungsmechanismus, um die Gewinner gemeinsam zu

bewerten und auszuwählen.



Neben der GTIC finden während der AWE noch ungefähr ein Dutzend

weitere hochkarätige Aktivitäten statt. Besucher können in acht

Messehallen auf insgesamt 110.000 m² im SNIEC brandneue Produkte von

traditionellen Haushaltsgeräten über Unterhaltungselektronik bis hin

zu Kleingeräten ansehen und Technologietrends aus erster Hand

erkunden. Der "Technology Park" auf der AWE wird eine Reihe von

Aktivitäten wie Roboterkämpfe, VR-/AR-Spiele und AI-Herausforderungen

organisieren.



GTIC-Registrierung über die AWE-Website:



http://service.awe.com.cn:8080/AWEvisitorEn/PreReg/SystemQuery



Offizielle Website der AWE:



http://en.awe.com.cn/



Offizielle Website der GTIC:



http://gtic.zhidx.com







