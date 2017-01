Rotkäppchen mit aufmerksamkeitsstarker Aktion: Jede Sektflasche wird zum einzigartigen Botschafter

Rotkäppchen, eine der erfolgreichsten und beliebtesten deutschen Marken, startet ab sofort eine spektakuläre Aktion, bei der jeder Rotkäppchen-Fan seine persönliche Botschaft individuell gestalten kann. Bei der – in dieser Dimension – einmaligen Kampagne können Rotkäppchen-Fans das Flaschen-Etikett einer Sektflasche nach eigenen Wünschen gestalten: einfach, schnell und kostenfrei. Der eigenen Phantasie und Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt. Einzige Voraussetzung: „Sag´s mit Rotkäppchen von Herzen“.

(firmenpresse) - Freyburg (Unstrut), 10. Januar 2017 – Rotkäppchen, eine der erfolgreichsten und beliebtesten deutschen Marken, startet ab sofort eine spektakuläre Aktion, bei der jeder Rotkäppchen-Fan seine persönliche Botschaft individuell gestalten kann. Bei der – in dieser Dimension – einmaligen Kampagne können Rotkäppchen-Fans das Flaschen-Etikett einer Sektflasche nach eigenen Wünschen gestalten: einfach, schnell und kostenfrei. Der eigenen Phantasie und Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt. Einzige Voraussetzung: „Sag´s mit Rotkäppchen von Herzen“.



Ab dem 16. Januar 2017 ist es endlich soweit: Erstmalig haben Rotkäppchen-Fans die Möglichkeit, ein individuelles Etikett für ihre Rotkäppchen-Flasche mit einer persönlichen Botschaft zu gestalten. Eine Aktion, die es so in Deutschland noch nie zuvor gegeben hat.



Bei der Gestaltung der Etiketten können Rotkäppchen-Fans ihrer Phantasie, Kreativität und auch ihrem Sprachwitz freien Lauf lassen. Von einem herzlichen „Danke“ über „Glückwunsch“ oder „Für meinen Schatz“ – jedes Etikett ist einzigartig und somit eine persönliche Botschaft. Zudem entspricht der Schriftzug der Botschaft der berühmten und bekannten Rotkäppchen-Optik. Jede Flasche Rotkäppchen wird so zu einem Unikat.



„Wir möchten uns mit dieser emotionalen Aktion bei allen Rotkäppchen-Fans auch für ihre Treue und Begeisterung auf einzigartige Weise bedanken“, so Cathrin Duppel, Leiterin Marketing bei Rotkäppchen. Nur für einen bestimmten Zeitraum von Mitte Januar bis Ende Mai 2017 können Rotkäppchen-Fans für die gekaufte Flasche zwei Etiketten individuell online gestalten und erhalten diese gratis per Post. Dann einfach

das persönliche Etikett auf die Rotkäppchen-Flasche aufkleben – schon ist die perfekte Überraschung zum Verschenken bereit.



Wie wird das individuelle Rotkäppchen-Etikett gestaltet?



Für die Gestaltung sind nur vier Schritte notwendig:

1. 0,75l Rotkäppchen Flasche kaufen (Sekt oder Alkoholfrei)



2. Kassenbon online auf www.rotkaeppchen.de hochladen und eigene Etiketten nach individuellen Vorstellungen gestalten

3. Zwei Etiketten gratis per Post erhalten

4. Eigenes Etikett auf die eigene Rotkäppchen Flasche kleben – und verschenken, genießen, überraschen…







