Tore auf für die neue Webseite von Käuferle

Wenig Text und großflächig angelegte Bilder machen die neue Käuferle-Webseite zeitgemäßund elegant.

(firmenpresse) - Die neue Webseite von Käuferle geht unter www.kaeuferle.de online - pünktlich zur BAU 2017 in München. Der Internetauftritt des Tore-, Trennwand-, Fenster- und Türenherstellers ist im One-Page-Design gehalten. Das vereinfacht die Navigation: Alle wichtigen Inhalte stehen auf einer Seite und Nutzer finden so schnell zu ihrem Ziel. "Mit der neuen Webseite wollen wir unseren Kunden den Weg zum passenden Produkt erleichtern. Mit nur wenigen Klicks landen Planer, Architekten, Bauherren und Händler dort, wonach sie suchen", sagt Sebastian Käuferle, geschäftsführender Gesellschafter.

Modernes Design - passend zu den Toren

Neue Inhalte zeigen sich, wenn man nach unten scrollt - als ob der Nutzer ein Tor öffnen würde. Großflächig angelegte Bilder wie bei dem Internetauftritt von Käuferle sind typisch für ein elegantes, zeitgemäßes Design. Die Fotos bilden dabei überwiegend Referenzprojekte der Firma Käuferle ab. Kurze Texte in großer Schrift enthalten genügend Informationen zu den einzelnen Produkten und Bereichen. Darüber hinaus liegt die Webseite im Responsive Design vor. So können Nutzer die Seite problemlos mit dem Smartphone oder Tablet abrufen.

Service ausgebaut

Neben dem Design hat Käuferle vor allem den Service auf der Webseite weiterentwickelt: Das Unternehmen hat unter anderem seinen Downloadbereich ausgebaut, damit Nutzer bei tiefergehendem Interesse auf detaillierte Informationen zugreifen können. Darüber hinaus zeigt eine Deutschlandkarte, welcher Außendienstmitarbeiter für welchen Teil Deutschlands zuständig ist. Die Karte lässt sich nach den beiden Produktbereichen "Tore und Trennwände" sowie "Fenster und Türen" filtern. So findet jeder Kunde den entsprechenden Ansprechpartner schnell und unkompliziert. Auch für die Mitarbeiter von Käuferle bietet die optimierte Webseite neue Möglichkeiten: Ein Intranet erleichtert ihnen die interne Kommunikation.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.kaeuferle.de



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Als mittelständisches Unternehmen mit rund 175 Mitarbeitern hat die Käuferle GmbH & Co KG im bayrisch-schwäbischen Aichach die gesamte Produktpalette konsequent auf die Bedürfnisse der Baubranche nach Komplettleistung ausgerichtet. Käuferle bietet dem Wohnungs-, Gewerbe- und Kommunalbau in Deutschland, Österreich und der Schweiz ein umfassendes Programm von Sammelgaragentoren und Industrietoren über Varioboxen, Parkboxen und Kellertrennwände bis hin zu Fenstern und Türen aus Kunststoff und Aluminium an.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Käuferle GmbH& Co. KG

PresseKontakt / Agentur:

HEINRICH Agentur für Kommunikation

Bianca Bienek

Gerolfinger Straße 106

85049 Ingolstadt

bianca.bienek(at)heinrich-kommunikation.de

0841/99 33 940

www.heinrich-kommunikation.de



Datum: 10.01.2017 - 17:20

Sprache: Deutsch

News-ID 1442918

Anzahl Zeichen: 2030

Kontakt-Informationen:

Firma: Käuferle GmbH& Co. KG

Ansprechpartner: Sebastian Käuferle

Stadt: Aichach

Telefon: 08251/9005-0





Diese Pressemitteilung wurde bisher 46 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung