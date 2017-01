Besuchen Sie die INTENSE AG auf der E-world 2017 in Essen in Halle 3 Stand 3-322

(PresseBox) - Besuchen Sie die INTENSE AG auf der E-world 2017 in Essen, der führenden Fachmesse der Energiewirtschaft, die vom 07 bis 09 Februar 2017 in Essen stattfinden wird.

Die Energiebranche fahndet unter Hochspannung nach neuen Erlösmodellen. Hoffnungsträger Nummer eins ist die Digitalisierung. Wie können Servicebereiche jetzt transformieren und zugleich einen stabilen Systembetrieb sicherstellen? Lernen Sie Lösungen kennen, mit deren Hilfe Sie regulatorische Anforderungen nahezu automatisch erfüllen und Ihre Wertschöpfung konsequent am Kunden ausrichten.

Als enger Partner der SAP AG finden Sie die INTENSE AG auf dem SAP Partnerstand 3-322 in Halle 3.

Erfahren Sie aus erster Hand die neuesten Themen und Trends der Branche - gerne stellen wir Ihnen auf unserem Messestand unsere Leistungen und Kompetenzen vor und informieren Sie zu unseren aktuellen Themen:

Prozessgestaltung

Digitale Transformation

SAP-Lösungen



Die INTENSE AG ist IT-Beratungsunternehmen mit fachlicher und technischer Spezialisierung auf die Energiewirtschaft mit Sitz in Würzburg und Köln. Entsprechend tiefes Branchen- und Prozesswissen sowie fundierte SAP® Implementierungs- und Entwicklungskompetenz kennzeichnet unser Leistungsspektrum für die Branchenlösung SAP® for Utilities / SAP® Energy Data Management/ SAP® Customer Relationship Management (SAP® CRM) sowie Business-Intelligence- und Enterprise-Performance-Management-Lösungen von SAP® BusinessObjects.

Unsere technisch und methodisch hochwertige Beratung ist von innovativem Denken geprägt und mit erstklassigem Umsetzungs-Know-how hinterlegt. Wir gestalten und realisieren End-to-End-Prozesse für Branchen- und Cross-Industry-Lösungen im SAP® Umfeld und achten auf den ganzheitlichen "Fit" von Strategie, Prozess und IT. Die Kompetenz unserer Mitarbeiter reicht von fachlicher und IT-strategischer Konzeption bis hin zur technischen Realisierung.







