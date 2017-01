Ausbildung zum Industriekaufmann/-frau

Asmetec bildet aus!

(PresseBox) - Wir sind ein europaweit tätiges Handelshaus für spezialisierte technische Produkte, insbesondere Produkte der LED-Lichttechnik, ESD- und Reinraumtechnik sowie der (Video-) Messtechnik.

Für das Ausbildungsjahr 2017 bieten wir einen Ausbildungsplatz für den folgenden Beruf an:

Industriekaufmann/-frau

Was Sie erwartet

? Fundierte Ausbildung nach IHK-Ausbildungsplan in den Bereichen Verkauf, Einkauf, Finanzwesen, Marketing, Lager, Versand, Werkstatt, Messtechnik

? Umfangreiche Produktschulung in den Bereichen LED-Lichttechnik, ESD- und Reinraumtechnik, Messtechnik

? Externe Schulungen bei Partnerfirmen

? Möglichkeit zur späteren Übernahme

Was Sie mitbringen

? Fachhochschulreife oder Abitur

? Gute Noten in Deutsch, Mathematik und Englisch

? Technisches Verständnis

? Gute EDV-Anwenderkenntnisse (MS-Office)

? Fähigkeit zum wirtschaftsbezogenen Denken und Handeln

? Hohes Engagement und Teamfähigkeit

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Bitte bewerben Sie sich schriftlich oder per E-Mail:

ASMETEC GmbH

Herr Reinhard Freund

Robert-Bosch-Str. 3

67292 Kirchheimbolanden

Jobs(at)asmetec.de





Dies ist eine Pressemitteilung von

ASMETEC GmbH

Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 10.01.2017 - 16:11

Sprache: Deutsch

News-ID 1442925

Anzahl Zeichen: 1426

Kontakt-Informationen:

Firma: ASMETEC GmbH

Stadt: Kirchheimbolanden





Diese Pressemitteilung wurde bisher 23 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung