Frankfurter Rundschau:Übereilig, aber richtig

(ots) - Das Genörgel ist groß. Mit am lautesten jammern

die Deutschen über die Erweiterung der Fußball-Weltmeisterschaft von

32 auf 48 Teilnehmer. Aber wer am lautesten schimpft, muss noch lange

nicht recht haben. Die Fifa hat in ihrer wenig ruhmreichen Geschichte

eine Menge verbockt, in diesem Fall jedoch ist die Kritik am

Weltverband selbstsüchtig und scheinheilig. Es ist Job der Fifa, im

zunehmend globalisierteren Fußball die Interessen der Schwächeren zu

wahren. Das hat sie mit ihrer übereilig herbeigeführten Entscheidung

getan. Die Bestrebungen der Bundesliga, ihre Besten der Welt

vorzuführen, wird dabei gar unterstützt. Der Modus führt zudem

schneller in die K.o.-Runde und wie gehabt binnen sechs Partien ins

Finale. Kein Grund zu jammern also. Weder über mehr Langeweile noch

über physische Ausbeutung der Starspieler.







