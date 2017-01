Die Oboe wird das Instrument des Jahres 2017

Die Landesmusikräte Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg und Schleswig-Holstein haben die Oboe zum Instrument des Jahres erklärt. Mit einer Pressekonferenz im Schleswig-Holsteinischen Landtag in Kiel wurde das Jahr heute offiziell eröffnet.

Schirmherr Kalev Kuljus (Foto: Marco Ehrhardt)

(firmenpresse) - Der Landesmusikrat Schleswig-Holstein machte auf eine Reihe von Konzerten, Kursen und Aktionen im nördlichsten Bundesland aufmerksam, die unter der Schirmherrschaft des Solo-Oboisten im NDR Elbphilharmonie Orchester, Kalev Kuljus, stehen.



Unter dem Dach des Landesmusikrates bringen sich die vielfältigen musikalischen Institutionen in das Projekt ein. In Schleswig-Holstein nehmen dabei die Veranstaltungen der Musikhochschule Lübeck eine zentrale Stellung ein: Prof. Diethelm Jonas und seine Oboenklasse werden die Oboe in Gesprächskonzerten und anderen Formaten porträtieren sowie in Workshops an Schulen dem Nachwuchs vorstellen.



Durch die Aktivitäten der Landesmusikräte soll ein umfassendes Netzwerk zwischen den unterschiedlichen Akteuren aus dem Bereich Oboe geknüpft werden. Zudem ist es Ziel, ein breites Publikum für das Instrument zu begeistern und neugierig darauf zu machen, es zu erlernen.



Auf der Website zum Instrument des Jahres werden umfangreiche Informationen zum Instrument und zu den Veranstaltungen zusammengestellt und während des Jahres laufend aktualisiert.







http://www.instrument-des-jahres.de/



Der Landesmusikrat Schleswig-Holstein e.V. ist die Dachorganisation des Musiklebens im Land. Ihm gehören die musikalischen Verbände, Vereinigungen und Institutionen Schleswig-Holsteins an. Ziel des Landesmusikrates ist es, das Musikleben in Schleswig-Holstein zu stärken. Dazu ist er in drei Arbeitsfeldern aktiv: Er gibt der Musik eine politische Stimme, er berät Musikinstitutionen, das Land und die Kommunen Schleswig-Holsteins, und er führt Projekte von landesweiter Bedeutung durch.





