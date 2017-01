Wärmenetze im Neubaugebiet - Auswirkungen des Primärenergiefaktors

SCHULUNG - 08. Februar 2017, ENERPIPE GmbH, Hilpoltstein

(PresseBox) - Seit Jahresbeginn 2016 gelten verschärfte Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV). Damit will der Gesetzgeber die energetische Qualität von Neubauten nochmals erhöhen, der Primärenergiebedarf muss um 25% sinken. Dieser reduzierte Primärenergiebedarf kann von einer Brennwerttherme alleine in Verbindung mit solarer Trinkwassererwärmung nicht mehr geleistet werden. Zusätzlich wären nun entweder eine extreme Dämmung oder die Installation von Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung und einer solaren Heizungsunterstützung notwendig.

Wärmenetze im Neubaugebiet sind eine zukunftsweisende Alternative.

Der aktuelle Bauboom bietet nun erstmals in größerem Umfang die Möglichkeit Nahwärmenetze umzusetzen. Entscheidend für die Akzeptanz und Wirtschaftlichkeit der Wärmenetze ist dabei der Primärenergiefaktor für den Bereitstellungsmix im jeweiligen Netz, denn dieser ist wesentlich für den Umfang weiterer erforderlicher baulicher Maßnahmen in den versorgten Objekten.

Wie also passen die verschärften Anforderungen zum Lösungsansatz Wärmenetz und welche Rolle spielt der Primärenergiefaktor dabei?

Der Gastgeber, die Enerpipe GmbH aus Hilpoltstein, ist eines der führenden bayerischen Unternehmen bei Planung, Auslegung und Errichtung von Nahwärmenetzen. Informieren Sie sich aus erster Hand über den aktuellen Stand der Entwicklung.

Die Schwerpunktthemen des Cluster-Treffs sind:

Regelungen der EnEV 2016: Bedeutung des Primärenergiefaktors

Der Primärenergiefaktor im Nahwärmenetz - Möglichkeiten zur Gestaltung innovativer Wärmeversorgungskonzepte

Alternative Wärmekonzepte im Neubau

Stand der Technik bei innovativen Nahwärmenetzen

Erfahrungsbericht aus der Praxis

Der Cluster-Treff bietet die Möglichkeit zum direkten Dialog mit den Experten der Hersteller, der Energiewirtschaft und den Vertretern kommunaler Planungsbehörden.



Die ENERPIPE GmbH ist ein führender Hersteller von Nah- und Fernwärmesystemen. Das mittelständische Unternehmen liefert maßgeschneiderte Lösungen rund um das Thema Nahwärmeversorgung.





