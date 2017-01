VIA Alegro 100 Home Gateway Router erhält OCF Zertifizierung

VIA Alegro 100 Home Gateway Router (Bildquelle:©VIA Technologies)

(firmenpresse) - VIA Technologies zeigt das System im Rahmen der CES 2017 am OCF Stand

Taipeh (Taiwan), 10. Januar 2017 - VIA Technologies, Inc., einer der führenden Anbieter energieeffizienter ARM- und x86-basierter IT- und Embedded Plattformen, gab heute bekannt, dass sein VIA Alegro 100 Home Gateway Router, eine flexible schlüsselfertige Lösung mit geringem Energieverbrauch sowie fortschrittlichen kabellosen Multiprotokoll-Kommunikationsfähigkeiten, von der Open Connectivity Foundation (OCF) zertifiziert wurde.

Der VIA Alegro 100 Router ist problemlos zu individualisieren - für eine breite Auswahl von Eigenheim-, Gebäudeautomatisierungs- und Sicherheitsanwendungen. Dank seiner einfachen Konfiguration unterstützt er die gängigsten Wireless-Protokolle, wie etwa Bluetooth, ZigBee, Z-Wave, KNX-TP, KNX-RF, Wi-Fi und Ethernet. Damit ermöglicht der Router die reibungslose bidirektionale Konnektivität mit einer Vielzahl intelligenter Endgeräte und Applikationen.

"VIA engagiert sich für die Entwicklung skalierbarer IoT-Systemlösungen, die eine reibungslose Verbindung zu den Milliarden Geräten des globalen IoT-Ökosystems bieten", erklärt Richard Brown, VP of International Marketing bei VIA Technologies, Inc. "Bei der Erreichung unseres Ziels spielt das OCF-Zertifikat eine entscheidende Rolle. Denn es ermöglicht es uns, die anspruchsvollen Kompatibilitätsanforderungen der Endgeräte unserer Kunden aus den Bereichen Eigenheim- und Gebäudeautomatisierung zu erfüllen."

Der VIA Alegro 100 Home Gateway Router wird im Rahmen einer Live-Vorstellung auf der CES 2017 am OCF-Stand zu sehen sein - Sands, Hallen A-D/ Stand #40930.

Zusätzliche Informationen über den VIA Alegro 100 Router finden Sie unter: http://www.viatech.com/en/solutions/via-iot-studio/via-alegro-100/

Bildmaterial zu dieser Pressemeldung finden Sie unter: http://www.viagallery.com/alegro-100/

Zusätzliche Informationen über die OCF finden Sie unter: https://openconnectivity.org/





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://de.viatech.com



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Über VIA Technologies, Inc.

VIA Technologies, Inc. ist eines der weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung von hochintegrierten Embedded Plattform- und Systemlösungen für M2M-, IoT- und Smart City-Anwendungen, von Video Walls und Digital Signage Systemen bis zu Lösungen in der Gesundheitsversorgung und der industriellen Automation. Mit Stammsitz in Taipei, Taiwan, verbindet VIAs globales Netzwerk die High-Tech-Zentren der Vereinigten Staaten, Europas und Asiens. VIAs Kundenstamm umfasst viele der weltbesten Marken der High-Tech-, Telekommunikations- und Unterhaltungselektronik. www.viatech.com



Hinweis an Journalisten, Redakteure und Autoren: VIA bitte immer in Großbuchstaben.



The names of actual companies and products mentioned herein may be the trademarks of their respective owners.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Pressekontakt VIA Technologies

PresseKontakt / Agentur:

GlobalCom PR-Network GmbH

Martin Uffmann

Münchener Straße 14

85748 Garching bei München

martin(at)gcpr.net

+49 (0)89 360 363-41

http://www.gcpr.de



Datum: 10.01.2017 - 18:05

Sprache: Deutsch

News-ID 1442941

Anzahl Zeichen: 2376

Kontakt-Informationen:

Firma: Pressekontakt VIA Technologies

Ansprechpartner: Martin Uffmann

Stadt: Garching bei München

Telefon: +49 (0) 89/ 360 363 41





Diese Pressemitteilung wurde bisher 94 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung