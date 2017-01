taz-Kommentar von Eric Bonseüber die Nachfolge von EU-Parlamentspräsident Schulz

(ots) - Normalerweise hält Manfred Weber nicht viel von

Leaks. Auf die Enthüllungen zu den Steuerskandalen in Luxemburg und

Panama hat der CSU-Europapolitiker - um es mal vorsichtig

auszudrücken - zurückhaltend reagiert. Dass er nun selbst zum

Whistleblower wurde und eine vertrauliche Vereinbarung aus dem

Europaparlament öffentlich machte, zeigt, dass Weber mit seinem

Latein am Ende ist.



Dabei geht es nur vordergründig um die Kungelei der Großen

Koalition in Straßburg. Webers Konservative aus der EVP,

Sozialdemokraten und Liberale hatten vereinbart, dass nach dem Abgang

von Parlamentspräsident Martin Schulz (SPD) ein EVP-Mann das Ruder

übernehmen soll.



Diese Absprache haben Sozialdemokraten und Liberale gebrochen.

Verständlich, dass sich Weber darüber aufregt. Doch statt die

Kungelvereinbarung nun seinerseits zu kündigen und fortan auf

Transparenz und Dialog zu setzen, schlägt Weber wild um sich.



Wer sich dem Geheimbund mit der EVP verweigere, sei schuld am

Aufstieg von Populisten und "Kommunisten", schimpfte er bei einer

eigens einberufenen Pressekonferenz. Nur die G-5 - eine weitere

Kungelrunde mit Kommissionschef Jean-Claude Juncker - könne Europa

retten.



Dabei ist es doch genau andersherum: Die Kungelrunden und

Geheimabsprachen sind das Problem. Sie verhindern, dass das

Europaparlament seine Rolle als demokratisches Kontrollorgan

wahrnehmen kann. Sie treiben den Populisten und EU-Gegnern immer neue

Anhänger zu.



In Wahrheit geht es Weber denn auch um etwas ganz anderes: Er will

seinen Kandidaten für die Schulz-Nachfolge retten. Doch der Italiener

Antonio Tajani ist ein Spezi des ehemaligen italienischen

Regierungschefs Silvio Berlusconi. Selbst für viele EVP-Abgeordnete

ist Tajani nicht wählbar. Weber hätte ihn verhindern können, ja

müssen - nun sitzt er in der Kungelfalle.









Pressekontakt:

taz - die tageszeitung

taz Redaktion

Telefon: 030 259 02-255, -251, -250



Original-Content von: taz - die tageszeitung, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

taz - die tageszeitung

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 10.01.2017 - 17:30

Sprache: Deutsch

News-ID 1442942

Anzahl Zeichen: 2295

Kontakt-Informationen:

Firma: taz - die tageszeitung

Stadt: Berlin





Diese Pressemitteilung wurde bisher 87 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung