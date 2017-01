Ostthüringer Zeitung: Jörg Riebartsch kommentiert: Schlichter am eigenen Volk

(ots) - Wein predigen, aber nur Wasser ausschenken.

Irgendwann schmecken es die Gäste halt. Dann kann sich der Wirt aber

was anhören. Gestern zum Beispiel Thüringens rot-rot-grüne

Landesregierung als sie das machte, was alle erwartet haben: Sie

sucht Zuflucht beim Verfassungsgericht. Dieses soll ein Volksbegehren

stoppen. Das Begehren einer Bürgerinitiative hat wiederum zum Ziel,

eine Gebietsreform zu Fall zu bringen, die die von den Linken

angeführte Koalition im Freistaat angezettelt hat.



Die Nörgelei an Vorschaltgesetz und rätselhaft neu

zusammengestellten Landkreisen ist lange schon keine Sache mehr der

Opposition. Man muss nur lesen, wie der SPD-Oberbürgermeister von

Weimar gestern versuchte seinen SPD-Innenminister verbal einzutopfen.

Da ahnt man woher der Spruch kommt: Wer solche Parteifreunde hat

braucht keine Feinde.



Stoßen Interessengruppen unversöhnlich und kompromisslos

aufeinander, bleibt nichts anderes mehr als Richter entscheiden zu

lassen. Die machen auch Schluss mit den eigenwilligsten

Interpretationen, was die Verfassung Thüringens zulässt und was

nicht.



Trotzdem ist darüber hinaus eine Verfassungsdiskussion notwendig:

Wollen wir wirklich, dass Landesregierungen wie früher die CDU oder

heute Rot-Rot-Grün angestrebte Volksgesetzgebungen einfach abbügeln

können? Wie kann das Budgetrecht der gewählten Abgeordneten trotz

erwünschter Volksgesetzgebung geschützt werden? Oder verändert eine

direkte Demokratie das verfassungsmäßig konstituierende Staatswesen

so stark, dass die Struktur des Freistaats Thüringen in seinen

Grundfesten verändert wird?



Einstweilen hat der Ministerpräsident des Kleinstaates Thüringen,

Bodo Ramelow, angekündigt, mit den Initiatoren des Volksbegehrens

einen Kompromiss zu suchen. Das wäre mal etwas anderes als seine

Einsätze als Schlichter in Tarifstreitereien. Hier geht es ja gegen



die eigene Regierung und die Befindlichkeiten im eigenen Thüringer

Volk. Es wäre das Meisterstück des Regierenden.







