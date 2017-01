Mitteldeutsche Zeitung: zu Fußball-WM

(ots) - Klar ist auch, dass die Funktionäre bei ihrer

Entscheidung den Sport nicht im Blick gehabt haben. So sehr sie das

auch vorgeben mögen. Denn zur Attraktivität des Wettbewerbs trägt die

Aufblähung des Starterfeldes sicher nicht bei. Das hat die EM in

Frankreich im vergangenen Jahr gezeigt. Da traten 24 statt wie zuvor

16 Teams an. Das Ergebnis war Langeweile. Ein Turnier zum Abgewöhnen.

Dieses Szenario droht nun auch bei Weltmeisterschaften. Der Fifa

wird es egal sein. Denn die Euro 2016 hat auch gezeigt: Trotz

langweiliger Spiele blieben die Einschaltquoten hoch. Die

Verantwortung liegt daher beim Konsumenten. Wer sich jetzt aufregt,

muss 2026 die Konsequenz ziehen. Heißt: TV ausschalten. Sonst dreht

sich das Rad immer weiter.







Pressekontakt:

Mitteldeutsche Zeitung

Hartmut Augustin

Telefon: 0345 565 4200



Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Mitteldeutsche Zeitung

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 10.01.2017 - 18:57

Sprache: Deutsch

News-ID 1442954

Anzahl Zeichen: 1039

Kontakt-Informationen:

Firma: Mitteldeutsche Zeitung

Stadt: Halle





Diese Pressemitteilung wurde bisher 90 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung